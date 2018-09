In Zukunft soll sich wieder was drehen

(mme) - Nach der heftigen Klatsche in Pforzheim in der Vorwoche zeigten sich die Drittligahandballer des TVS Baden-Baden (Foto: toto) gegen die HSG Konstanz deutlich verbessert, für Punkte reichte es allerdings nicht. Der große Favorit vom Bodensee siegte mit 30:23. » - Mehr

New York