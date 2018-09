Rachel Fruchtmann dominiert die Königsdisziplin Beim Mehrkampfmeeting in Schutterwald haben die Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl ihre Kreis-Mehrkampfmeister ermittelt. Daneben waren Sportler aus dem ganzen badischen Raum, dem Ortenau-Kreis, aus Württemberg und der Schweiz am Start und sorgten für spannende Wettkämpfe. Gut in Szene setzen konnte sich der Nachwuchs des Sportrings Yburg Steinbach, der vier Kreismeistertitel erringen konnte. Überragend absolvierte Rachel Fruchtmann in der weiblichen Jugend U18 ihren Siebenkampf. Mit starken 4820 Punkten distanzierte sie die Zweitplatzierte, Nicola Müller aus Schutterwald (4030), um fast 800 Zähler. 15,37 Sekunden über 100 Meter Hürden und beachtliche 1,64 Meter im Hochsprung brachten ihr jeweils fast 800 Einzelpunkte. Auch mit 13,22 Sekunden über 100 Meter und starken 42,06 Metern im Speerwurf punktete Fruchtmann. 11,45 Meter mit der Kugel, 5,07 Meter im Weitsprung und 2:37,41 Minuten über 800 Meter vervollständigten ihren tollen Siebenkampf. Am ersten Wettkampftag hatte sie auch die Vierkampf-Wertung mit 2932 Punkten souverän für sich entschieden. Gloria Antonaci (Steinbach) war als Fünfte zweitbeste Kreisathletin. Kreismeister im Zehnkampf der männlichen Jugend U18 wurde der Steinbacher Lars Lawo. Mit 5433 Punkten musste er sich in der offenen Wertung nur knapp dem einheimischen Patrik Schrempp (5516) geschlagen geben. Lawo hatte am ersten Tag seine Top-Disziplinen, die ihm nach fünf Wettbewerben mit 2920 Zählern auch die Führung vor dem Oberkircher Markus Schnurr (2884) und Schrempp (2865) eingebracht hatten. Mit 12,29 Sekunden über 100 Meter, 6,07 Meter im Weitsprung, 11,75 Meter im Kugelstoßen, 1,72 Meter im Hochsprung und 55,68 Sekunden über 400 Meter hatte Lawo begonnen. Am zweiten Tag konnte Schrempp dann vorbeiziehen, dank seiner Überlegenheit im Hürdensprint und Diskuswurf. Lawo erzielte 17,56 Sekunden über 110 Meter Hürden, 30,56 Meter im Diskuswurf, 3,00 Meter im Stabhochsprung, 45,76 Meter im Speerwurf und 4:55,09 Minuten über 1500 Meter. Vizekreismeister Felix Gernsbeck (LAG Obere Murg) landete auf Platz acht. Im Siebenkampf der weiblichen Jugend W15 gab es aus Kreisliga-Sicht einen Dreifacherfolg: Hanna Altmann (Steinbach) siegte mit 3411 Punkten vor ihrer Vereinskameradin Helen Baumgarten (3311) und Kira Lanz vom TV Gernsbach (2917). Svenja Mungenast (LAG Obere Murg, 2907) kam auf Platz fünf knapp hinter Sina Hilß (Achern, 2912). Die höchste Tagespunktzahl erreichte Altmann in 12,50 Sekunden über 80 Meter Hürden. Knapp dahinter lag Baumgarten mit ihren 13,04 Sekunden über 100 Meter und 1,58 Meter im Hochsprung. Den Ausschlag zum Sieg von Altmann gab das Kugelstoßen, bei dem sie mit 8,56 Meter deutlich vor ihrer Konkurrentin Baumgarten (7,19) lag. Lanz war mit 27,79 Meter beste Speerwerferin der W-15-Mädchen. In der Klasse W14 landete Amelie Gerstner von der LAG Obere Murg als Kreismeisterin mit 2704 Punkten auf Rang sechs. Sie erzielte ihre Höchstpunktzahlen im Weit- und Hochsprung. In der Mannschaftswertung landete die LAG mit Mungenast, Gerstner und Julia Wörner mit 8303 Punkten hinter dem TuS Oppenau (8459) auf Platz zwei. Die zweite LAG-Mannschaft (Hürst, Ruppell, Gernsbeck) wurde Vierter mit 7625 Zählern. Jona Fruchtmann steuerte schließlich den vierten Kreismeistertitel für den SR Yburg im Neunkampf der Jungs M15 bei. Mit 4758 Punkten musste er sich nur dem Schutterwalder Finn Heitzmann (4834) geschlagen geben. Knapp dahinter erreichte Kevin Klyk (TV Gernsbach) 4707 Punkte. Tim Kilka (Steinbach) wurde mit 4523 Zählern Fünfter. Fruchtmann glänzte vor allem in den Wurfdisziplinen mit 47,27 Metern im Diskuswurf, 49,80 Metern im Speerwurf und 14,13 Metern im Kugelstoßen. Klyk war mit 6,12 Metern bester Weitspringer, mit 1,76 Metern bester Hochspringer und in 12,24 Sekunden schnellster 100 Meter-Sprinter. Ein Vorbild in Sachen Zehnkampf ist der ehemalige Kreis-Mehrkampfwart Adi Marxer (LAG Obere Murg), der in der Altersklasse M65 startet. 3787 Punkte standen nach zwei Tagen auf seinem Konto. Die höchsten Einzelzahlen brachten ihm seine 7,78 Meter im Kugelstoßen, 1,20 Meter im Hochsprung und 2,30 Meter im Stabhochsprung. In der Klasse M30 erzielte sein Vereinskamerad Volker Merkel 3452 Punkte. Sein bestes Ergebnis: 100 Meter in 13,10 Sekunden. (rawo)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben