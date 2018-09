Scheinbar übermächtig

Keine Frage, der erste Sieg der SG Steinbach/Kappelwindeck bei der Premiere in der dritten Handball-Bundesliga kam überraschend. Aber er war folgerichtig. Trainer Arnold Manz hatte bei einem Auswärtssieg beim Vorjahres-Vize Bietigheim II eine Einladung zum Essen ausgelobt - und prompt hatte er den Salat. Seinen Spielerinnen kann man in diesem Fall keinen Vorwurf machen, so etwas lässt man sich natürlich nicht entgehen.

Und auch Manz ist seinen Mädels natürlich nicht böse, schließlich hat er sie eigenhändig mit dem Erfolgsvirus infiziert. Stattdessen haben er und sein Kompagnon Kevin Bauer derzeit "unheimlich viel Spaß". Das liegt nicht in erster Linie am Ergebnis, sondern vielmehr an der Tatsache, dass die Mannschaft vor dem Abenteuer dritte Liga "unheimlich zusammengerutscht ist", so Manz. Der "Schulterschluss" sei spürbar: "Die Mannschaft will wissen, was sie in dieser Liga noch alles reißen kann - auch gegen scheinbar übermächtige Gegner."

Dabei denkt Manz logischerweise an die "TuSsies" der Metzinger Bundesliga-Reserve, die am Sonntag in Halle 2 der Steinbacher Sportschule zu Gast sind. Dass der TuS nur scheinbar übermächtig ist, hat das vergangene Wochenende gezeigt. Denn da verlor der Vorjahresmeister seinen Heimauftakt gegen den HCD Gröbenzell mit 23:25. Der SG-Coach betont aber, dass Metzingen "im vergangenen Jahr schon zu Recht da oben stand. Bei denen kommt es einfach immer drauf an, wer aus dem Bundesligakader noch Spielpraxis braucht", weiß Manz um die schwankende Leistungsfähigkeit des Teams aus der schwäbischen Schnäppchen-Metropole.

Für seinen Matchplan spielt das aber nur bedingt eine Rolle. Nach dem Ausrufezeichen gegen Bietigheim "gehen wir wieder mit Feuer da rein", so Manz, dessen Team am Sonntag erstmals mit neuen Trikots auflaufen wird, deren Design Kreisläuferin Sarah Daul ausgewählt hat. Nach dem Spiel steht übrigens der Besuch einer Pizzeria auf dem Plan. Manz: "Es bleibt nur noch die Frage: Wer zahlt?"