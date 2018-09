Nachlegen erwünscht

Die Erleichterung, sie war allenthalben zu spüren am vergangenen Freitag im altehrwürdigen Wörtel. Zuvorderst natürlich bei den Spielern selbst sowie deren Trainer Matthias Frieböse, doch auch bei den Verantwortlichen nach den turbulenten Wochen und den treuen Anhängern auf der Tribüne. So durften die Wörtelkicker und Coach Frieböse voller Zufriedenheit den einen oder anderen Gerstensaft beim Kuppenheimer Sportfest genießen. Einige Stunden später dann wurde der 4:1-Derbyerfolg gegen den 1. SV Mörsch beim New Pop Festival in Baden-Baden weiter begossen.

"Die Erleichterung nach dem Sieg war uns schon anzumerken. Das haben sich die Jungs mit einer guten, disziplinierten Leistung verdient. Es war eine ganze Weile was los", erklärt Frieböse, angesprochen auf die Feierlichkeiten nach dem Derbysieg - schließlich soll man Feste feiern, wie sie fallen. Doch noch war nicht alles Gold was glänzt im Spiel des Tabellenelften (acht Punkte). "Gerade mit der Anfangsviertelstunde war ich nicht so zufrieden. Da sind wir nicht so gut in die Zweikämpfe gekommen, der Mörscher Ausgleich war dann für uns ein Wachrüttler", sagt Frieböse, der mit der zweiten Halbzeit dagegen äußerst zufrieden war: "Da haben wir besser und schneller nach vorne gespielt und sind hinten sicher gestanden."

Nach dem 0:0 beim Topteam FV Lörrach-Brombach war der hart erkämpfte Derbysieg nun der nächste Schritt in die richtige Richtung. Der nächste Schritt soll nun beim Schlusslicht TuS Oppenau (zwei Punkte, 5:20 Tore) folgen, um nicht nur in der spielerischen Entwicklung die nächste Stufe zu erreichen, sondern um auch in der Tabelle im sicheren Mittelfeld - weit weg von der Gefahrenzone - anzukommen. "Es wird aber ein komplett anderes Spiel. Für den TuS, für den die Verbandsliga ein absolutes Highlight darstellt, steht schon ziemlich viel auf dem Spiel. Mit einem Sieg können sie den Anschluss herstellen. Dementsprechend heiß werden sie sein", warnt der 08-Coach. "Wahrscheinlich werden wir in Oppenau wieder etwas mehr den Ball haben, dürfen aber nicht ins offene Messer laufen und anfällig für Konter sein. Es wird definitiv ein schmaler Grat."

Nichtsdestotrotz reisen die Wörtelkicker als Favorit ins Renchtal. Stimmen die Einstellung, der Wille und Teamgedanke wie bei den beiden vorangangenen Aufritten, dann "sollten wir definitiv etwas Zählbares mitnehmen, am besten natürlich drei Punkte", lautet das anvisierte Ziel von Frieböse, der wieder auf Urlauber Armin Karamehmedovic zurückgreifen kann. Noch unklar sind dagegen die Einsätze von Andreas Weisgerber (Urlaub), Yannis Otto (verletzt) und Sami Saddedine (erkältet).

Konzentrierte 90 Minuten, eine sichere Defensive, effektive Chancenauswertung wie im Derby - und der nächste Teambuilding-Abend kann kommen. Schließlich findet in Gaggenau, unweit der Knöpflestadt, die Herbstmesse statt.