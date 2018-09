Weiter Fahrt aufnehmen

Der VfB Bühl befindet sich in der Fußball-Landesliga momentan mächtig auf der Überholspur und drückt ordentlich auf's Gaspedal. Nach einem holprigen Stotterstart mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen, bedingt durch etliche Verletzte und Urlauber, fuhren die Schützlinge von Trainer Alexander Hassenstein zuletzt vier Siege in Serie ein und katapultierten sich damit auf den dritten Rang (15 Punkte) - sozusagen in den Windschatten der Tabellenspitze.

"Von mir aus kann es so bis zum Saisonende weitergehen, da habe ich nichts dagegen", sagt Hassenstein mit einem schelmischen Unterton: "Das würde dann wohl bedeuten, dass wir aufgestiegen sind."

Gründe für den Aufschwung sieht der Trainerfuchs zuvorderst in einer stabiler gewordenen Defensive - nicht zuletzt mit der Rückkehr von Abwehranker Max Fischer haben sich die Gegentore drastisch minimiert. "Wir stehen jetzt stabiler und verteidigen auch als Kollektiv wesentlich besser", erklärt Hassenstein. Zudem habe sich sein Team auch fußballerisch in den vergangenen Partien gesteigert und etliche Torchancen kreiert. "Allein in Altdorf hatten wir einige Hundertprozentige, die wir machen müssen", fordert der Trainerfuchs seine Schützlinge zu mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Zudem steige mit jedem Sieg natürlich die Stimmung und Euphorie im Team. Mit Selbstvertrauen und Spaß lässt es sich nun mal leichter kicken. Und gerade im heimischen Hägenich läuft es bereits wie am Schnürchen für die Zwetschgenstädter: Drei Spiele, drei Siege, 8:2 Tore.

Nächstes Opfer der Siegesserie soll morgen Kellerkind Spvgg Ottenau werden, doch Hassenstein zeigt sich gewarnt: "Das wird ein heißer Tanz. Ottenau wird alles in die Waagschale werfen, um bei uns zu punkten." Sicherlich sei der VfB, was die spielerischen Möglichkeiten anbelangt, "Favorit, aber die Sportvereinigung kann durch ihr kämpferisches und laufintensives Spiel durchaus unbequem sein", meint der VfB-Coach. Nichtsdestotrotz, drei Punkte, der vierte Heimsieg sowie fünfte Erfolg in Serie ist fest eingeplant, "um sich längerfristig oben festzusetzen", sagt Hassenstein. Verzichten muss der VfB-Trainer neben den Langzeitverletzten noch auf Christoph Lusch, der sich im Aufbautraining befindet. Dagegen stößt Simon Ginetto wieder zum Kader.

Geht es nach seinem Trainerkollegen Giovanni Marotta, ist es morgen Zeit, gleich zwei Serien zu brechen. Einerseits natürlich die Bühler Siegesserie, doch zuvorderst die eigene Sieglos-Serie, die auch nach dem siebten Spieltag, dem 1:1 zu Hause gegen den SV Sinzheim, weiter Bestand hat. Mit gerade mal vier Pünktchen stecken die Murgtäler als Tabellen-14. bereits wieder mitten im Abstiegsstrudel, ein Erfolgserlebnis in Form des ersten Saisonsiegs wird eifrig herbeigesehnt. Doch der erfahrene Übungsleiter ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: "Mit dem VfB wartet ein richtiges Brett auf uns, die sind sehr gut drauf und haben eine andere Zielsetzung als wir. Vielleicht können wir Bühl ein wenig ärgern und einen Punkt mitnehmen, aber dafür müssen wir endlich mal über 90 Minuten einen couragierten Auftritt mit der richtigen Einstellung und Willen abliefern." Schlecht für Marotta, dass er mit seinem Kapitän Steffen Weiler auf eben so einen Mentalitätsspieler verzichten muss. Zudem stehen Stürmer Sandro Cuttica und Torhüter Tino Krebs nicht zur Verfügung.

Es scheint, als würden wohl beide Serien weiter gehen.