Erstaunliche Frühform

Traditionell startet das Schwimmteam in der Schweiz in die Wettkampfsaison. Für die Trainer Christian Hensel und Philipp Wolge bot die Veranstaltung am Zürichsee eine gute Gelegenheit, nach wenigen Trainingswochen einen ersten Test unter Wettkampfbedingungen durchzuführen. Sowohl Bühls Cheftrainer Hensel als auch Wolge werden in den nächsten Wochen individuelle Schwerpunkte für ihre Trainingsgruppen setzen. Während für die älteren Schwimmer die badischen Kurzbahnmeisterschaften anstehen, liegt das Hauptaugenmerk bei den Nachwuchsschwimmern in der Verbesserung und Stabilisierung der Schwimmtechniken in allen vier Lagen.

Überzeugen konnte in der Schweiz vor allem Noah Huber aus dem Jahrgang 2005, der über 100 Meter Brust seine Bestzeit pulverisierte und den Tagessieg in seiner Altersklasse einfahren konnte. Ebenfalls Erste über 100 Meter Brust wurde Emely Kölmel, die darüber hinaus auch noch zwei Bestzeiten über 100 Meter Lagen und 100 Meter Rücken erreichen konnte. In die Liste der Medaillengewinner konnten sich auch Nils Bran, Julia Kusserow, Anina Metzinger und Ciara-Luna Hensel eintragen. Anina Metzinger freute sich über zwei Silber- und eine Bronzemedaille. Herausragend waren aber auch ihre Leistungssteigerungen. Sie verbesserte bei vier von fünf Starts ihre persönliche Bestleistung und untermauerte somit ihre Ambitionen für die neue Saison. Kusserow belegte über 100 Meter Rücken und Brust jeweils den zweiten Platz und konnte über einige Strecken schon an ihren Bestzeiten aus der vergangenen Saison kratzen. Jeden Start mit Bestzeit konnten auch Nils Braun und Ciara-Luna Hensel beenden. Während Braun noch einen zweiten und einen dritten Platz erreichte, konnte sich Hensel über eine Bronzemedaille freuen.

Durchweg gute Leistungen zeigten in der Schweiz auch die weiteren Teilnehmer. So erzielten Isaac Gonda und Juliane Leppert fünf Bestzeiten, Silas Braun und Zoe Kühnen jeweils vier, Maksim Enderle, Jascha Frank, Amélie Garnier, Elise Gonda, Niklas Horeth, Hannes Kaiser und Diana Simonova jeweils drei sowie Annalena Müller und Jonas Müller zwei Bestzeiten. Zudem unterstützte Nachwuchstrainerin Marie Stange das Team und stieg dreimal ins Wasser. (red)