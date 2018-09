Den Schalter umlegen

und Frank Ketterer

Alois Schwartz schwadroniert gerne über Noten, fast nach jedem Spiel des Karlsruher SC ist das der Fall. Spricht der Fußballlehrer beispielsweise von der A-Note, ist damit das pure Resultat, also die nackte Punktausbeute gemeint. Ist indes von der B-Note die Rede, geht es ihm darum, wie das jeweilige Ergebnis zustande gekommen ist. Man könnte auch sagen, es geht ihm dann, wie im Eiskunstlaufen, um den künstlerischen Gesamteindruck.

Bei so einer Vorliebe des Trainers für Noten war es nun wirklich keine schlechte Idee, Karlsruhes Schulanfänger zur heutigen Partie gegen Drittligatabellenführer KFC Uerdingen (14 Uhr) ins Wildparkstadion einzuladen. An alle Grundschulen im Stadtgebiet, die sich auf die Initiative des KSC gemeldet hatten, wurden Gutscheine verteilt, die heute in eine Eintrittskarte für je einen ABC-Schützen samt Begleitperson eingetauscht werden können. Hunderte Erstklässler werden heute erwartet.

Was wiederum die Noten der Mannschaft anbelangt, muss man leider feststellen, dass weder A- noch B-Noten in den bisherigen Heimspielen dieser Runde zufriedenstellend waren. In den 1:1-Spielen gegen Zwickau und Jena konnten die Blau-Weißen jeweils erst kurz vor dem Abpfiff eine Niederlage gerade noch vermeiden. Die als siegloses Schlusslicht angereisten Sportfreunde Lotte stellten den in der vergangenen Saison noch so heimstarken KSC dann mit ihrem 3:1-Sieg gänzlich bloß. Die üble Folge dessen: Aktuell stellen die Badener die schlechteste Heimelf der Liga.

Diese trifft heute nicht nur auf den Tabellenführer, sondern auch auf die mit drei Siegen bislang beste Auswärtsmannschaft der Spielklasse. Die Rollen sind damit klar verteilt: Der KSC ist Außenseiter im eigenen Stadion, der KFC Uerdingen Favorit. Gästetrainer Stefan Krämer muss verletzungsbedingt zwar auf Alexander Bittroff, Dennis Daube und Ali Ibrahimaj verzichten, hat aber am Donnerstag noch einen prominenten Neuzugang bekommen, nämlich den Ex-Kölner Dominic Maroh. Ob der mit einem angeblichen Marktwert von einer Million Euro teuerste Spieler der Dritten Liga in Karlsruhe zum Einsatz kommt, scheint indes noch offen. Gestern sah es eher nicht so aus.

Wie den Gästen, in deren Reihen in Kevin Großkreutz zumindest ein halber Weltmeister sowie im Tor in René Vollath ein ehemaliger KSC-Spieler steht, beizukommen ist, beschreibt Schwartz eher schnörkellos: "Wir müssen ihre Stärken rausnehmen", sagt er. Soll heißen: Vor allem die schnellen Angreifer Maximilian Beister und Stefan Aigner gilt es in den Griff zu bekommen. Außerdem müsse seine Mannschaft "geduldig sein", mahnt der KSC-Coach an. Also nicht kopflos anrennen und darüber die Abwehr vernachlässigen, sondern genau dann klug und eiskalt zuschlagen, wenn sich auch die Möglichkeit dazu bietet. Zudem müsse seine Mannschaft 90 Minuten lang "konzentriert und fokussiert" sein - und nicht wie in bisher fast allen Partien dieser Saison phasenweise in eine gefährliche Passivität verfallen und nur noch reagieren. Zu was all das führen soll, formuliert Oliver Kreuzer. "Es ist an der Zeit, dass die Mannschaft den Schalter umlegt und zu alter Heimstärke zurückfindet", stellt der KSC-Sportdirektor fest.