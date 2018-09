Unter Wert geschlagen

Kurz vor Mitternacht machte die wichtigste Nachricht des Abends die Runde: Frau und Kind sind wohlauf. Nach 52 Minuten im Südbadenliga-Kracher führte Phönix Sinzheim in der Fremersberghalle gegen den HGW Hofweier mit 22:21, als Fabien Winogrodzki sich sein Handy reichen ließ und fluchtartig vom Feld stürmte. Bei seiner Frau hatten die Wehen eingesetzt. So konnte der Kreisläufer zwar nicht mehr mithelfen, die 25:27-Niederlage gegen den großen Favoriten zu verhindern, war aber bei der Geburt von Theo mit dabei.

Es hätte die Krönung eines packenden Handball-Abends sein können, doch am Ende mussten sich die Feuervögel geschlagen geben - etwas unter Wert, denn mindestens einen Punkt hätten die Feuervögel verdient gehabt. "Wir hatten Hofweier am Rande einer Niederlage", sagte Marc Keitel nach der Partie. Dass sein Team im zweiten Spiel die zweite knappe Niederlage hinnehmen musste, empfand der Phönix-Boss als "sehr bitter".

Dabei hatte es für Sinzheim richtig gut begonnen, die Hausherren waren von Beginn an auf der Höhe: Neuzugang Alexander Bossert sprühte vor Spielwitz, Fabian Ernst und Noah St. Pierre agierten äußerst variabel im Rückraum, Aaron Huck und Luis Pfliehinger strotzten auf den Außenpositionen vor Selbstbewusstsein und Winogrodzki sowie Roman Weis rackerten am Kreis. So gestaltete Phönix die Partie nicht nur ausgeglichen 8:7 (15.), sondern brannte bis zum 15:9 (25.) ein Feuerwerk ab.

Zwei Zeitstrafen vor und zwei direkt nach der Pause - teils unnötig, teils durchaus strittig - brachten Phönix völlig aus dem Konzept. Sinzheim agierte konfus, was Hofweier zum Ausgleich nutzte (17:17/39.). Zwar bäumte sich der BSV mit Keeper Peter Fodor als Rückhalt nochmal auf, zog auf 20:17 davon (43.), doch am Ende fehlten die personellen Alternativen wie auch die zündenden Ideen. Hofweiers Rückraumkanoniere schossen in den Schlussminuten dann den Sieg heraus.

Phönix Sinzheim: Fodor, Suba - Pfliehinger 8/3, Huck, Bossert, V. Kirschner je 4, St. Pierre 2, Ernst, Reck, Weis je 1, Möllering, Bischoff, Winogrodzki.

HGW Hofweier: Nikolic, Knuth - Vucetic 6, M. Herzog 5/1, S. Stocker, See je 5, Wildt, Kunde je 2, T. Stocker, Barbon je 1, F. Herzog, Blasius, Schade, Einloth.

Referees: Brodbeck/Dumkow (Bötzingen/Freib.) - Strafen: 6/4.