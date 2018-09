Ein 2:0 mit Sternchen

Auf Grönemeyer zur Halbzeitpause hatte die Stadionregie diesmal verzichtet, stattdessen dröhnte lautstark AC/DC aus den Boxen im Wildpark-Oval. Verhindern konnte das die Wiedergabe des neuesten Hits der KSC-Fans freilich nicht. Schon vor der Pause stimmte die Kurve ihr "Zeit, dass Ingo geht" an, auch nach Schlusspfiff war der Protestsong zu hören. Wer wollte, konnte das durchaus als Zeichen werten - und zwar dafür, dass die zuletzt in weiten Fan-Kreisen geübte Kritik an Vereinspräsident Ingo Wellenreuther keineswegs spiel- oder ergebnisabhängig ist, sondern fundamental.

Was Spiel des Karlsruher SC samt Resultat anbelangt, gab es am Samstag schließlich nichts zu mäkeln, kein bisschen. Denn nicht nur das Ergebnis, also dieses 2:0 gegen Drittliga-Tabellenführer KFC Uerdingen, stimmte, auch wenn es gut und gerne ein, zwei Tore höher hätte ausfallen können. Auch die Art und Weise, wie die Karlsruher zu ihrem ersten Heimsieg in dieser Saison gekommen und mit diesem auf Rang sechs geklettert waren, nunmehr nur noch zwei Punkte von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt, ließ nichts zu wünschen übrig (außer eben dem ein oder anderen Törchen mehr). Oder, um es im Trainer-Duktus von Alois Schwartz zu sagen und nicht zuletzt, weil der Verein am Samstag Karlsruher Erstklässler zur Partie eingeladen hatte: Sowohl A- als auch B-Note waren diesmal tadellos. Mehr: Dieses 2:0 war kein normales 2:0, sondern eines mit Sternchen.

Und eines, das sich durchaus früh schon angedeutet hatte: Den Vorsatz der Gäste, im Stile eines Tabellenführers aufzutreten, machte die Schwartz-Elf jedenfalls schnell zunichte - und genau so, wie es offenbar geplant war. "Wir wollten uns von Anfang an nicht die Butter vom Brot nehmen lassen", verriet Marvin Pourié später. Gesagt - getan. Vom Anpfiff weg ließen die Hausherren in Sachen Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und Durchsetzungswille nichts zu wünschen übrig, schnell kauften sie den Uerdingern damit erst den Schneid und dann den Ball ab. Wie sich das für diese anfühlte, berichtete später KFC-Trainer Stefan Krämer: "Viel griffiger" sei der KSC gewesen, habe zudem "viel mehr zweite Bälle bekommen", "viel mehr Zweikämpfe gewonnen" und auch noch "die klar bessere Spielstruktur" gehabt. Die Folge: Der Tabellenführer bekam im Wildpark keinen Fuß auf den Boden, der KSC indes fand über defensive Stabilität samt Kampf, Einsatz und Wille immer mehr zu imposantem Spiel auch nach vorne. So schnell und direkt hatte man die Badener jedenfalls schon lange nicht mehr werkeln sehen.

So wurde aus der besten halben Stunde dieser Saison zunächst die beste Halbzeit (wenn auch ohne Grönemeyer) - und, weil am Samstag auch die Konzentration auf konstant hohem Niveau blieb, - schließlich die mit Abstand beste Saisonleistung insgesamt. "Überragend" gespielt und dabei "großen Fußball" geboten, habe man, urteilte Marvin Pourié in nachvollziehbarem Überschwang, schließlich war dem Stürmer, der für den angeschlagenen Saliou Sané in die Startelf gerückt war, mit seinem Tor zum 2:0 nach 60 Minuten der erste Saisontreffer gelungen. Seiner Position angemessen etwas defensiver ordnete Daniel Gordon die Leistung ein. "Endlich mal ein gutes Heimspiel", habe man geboten. Dass er zu diesem maßgeblich beigetragen hatte, musste er nicht eigens erwähnen, es war augenscheinlich. Zum einen hatte Gordon im Verbund mit David Pisot endlich mal wieder für eine sattelfeste Innenverteidigung gesorgt, zum anderen nach einer von Marvin Wanitzek getretenen Ecke nach einer knappen halben Stunde den längst fälligen Führungstreffer erzielt.

Alois Schwartz bezeichnete all das in seinen Nachbetrachtungen als "fantastisch", ein hohes Lob, mit dem er ausdrücklich die Leistung "in allen Mannschaftsteilen" bedacht sehen wollte. Dennoch hervorzuheben sind neben Gordon und Pisot der mit beachtlicher Vehemenz die linke Außenbahn beackernde Marc Lorenz sowie Anton Fink. Der 31-jährige Stürmer traf diesmal zwar nicht selbst, brachte mit klugen Bällen aber immer wieder seine Nebenleute in aussichtsreiche Position, auch Pouriés 2:0 war von ihm vorbereitet.

Fink beschrieb den ersten Heimsieg der Saison in aller Bescheidenheit als "verdient". "Man hat gesehen, dass wir zunächsteinmal defensiv kompakt stehen müssen", analysierte er. Vereinfachend hinzugekommen sei zudem, dass der KSC "zum ersten Mal in dieser Saison nicht Favorit war im Wildpark", sowie eine Bemerkung von Uerdingens Ersatz-Weltmeister Kevin Großkreutz. Er würde nie für einen Verein wie den KSC spielen, hatte der vor der Partie getönt. "So etwas motiviert zusätzlich", sagte Fink nach dem Spiel grinsend.

Mit einer Portion Extramotivation, wenn auch anderer Art, war auch Sturmkollege Pourié ins Spiel gegangen. "Lotte war eine Demütigung", erinnerte er an die 1:3-Heimpleite gegen den damaligen Tabellenletzten. Auch der Trainer erwähnte die Partie von vor drei Wochen. "Damals herrschte Untergangsstimmung. Heute sind wir himmelhochjauchzend", sagte Alois Schwartz. Er verband dies mit dem lapidaren Hinweis: "So ist Fußball."

KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Choi (74. M. Röser), Stiefler, Wanitzek, Lorenz - A. Fink (90.+1 Hanek), Pourié (80. Camoglu).

KFC Uerdingen: Vollath - Großkreutz, Schorch, Erb, Dorda - Holldack (59. Beister), Konrad - Litka (61. Dörfler), Krempicki, Kefkir - Aigner (68. Musculus).

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück) - Zuschauer: 10805 - Tore: 1:0 Gordon (28.), 2:0 Pourie (61.) - Gelbe Karten: Stiefler (1) - Kefkir (1), Aigner (3), Konrad (2), Krempicki (2).