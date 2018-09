Bühlertal und Bühl im Gleichschritt

VfB Bühl -

Spvgg Ottenau 5:1.

Auf einem holprigen und rutschigen Geläuf gab der VfB vom Start weg den Ton an und kam, dank der gütigen Mithilfe von Spvgg-Torhüter Jan Schnaibel, der gleich mehrfach patzte, zu einem Kantersieg. Bereits zur Halbzeit war das Spiel beim Stand von 5:0 für die Zwetschgenstädter entschieden. Die Murgtäler bekamen gerade im Mittelfeld keinen Zugriff, waren seltsam passiv und brachten sich mit etlichen leichten Abspielfehlern selbst in die Bredouille. Mann des Spiels war Bühls Goalgetter Darwin Sabando, der - teilweise sehenswert von VfB-Spielgestalter Nico Bohn in Szene gesetzt - vier Treffer erzielte. Nach der Pause schaltete der VfB, der nun fünf Siege in Serie vorweisen kann, gleich mehrere Gänge zurück. Tore: 1:0 Sabando (9.), 2:0 Bohn (20.), 3:0, 4:0, 5:0 Sabando (25., 40., 45.).

FV Würmersheim -

SV Bühlertal 2:3.

Am Engagement der tief stehenden und auf Konter lauernden Gastgeber gab es nichts zu meckern. Der Aufsteiger zog sich gut aus der Affäre, obgleich die Überlegenheit und das Chancenplus des Favoriten ersichtlich war. Es dauerte aber bis kurz vor der Pause, ehe Stürmer Avdimetaj nach Vorarbeit von Philipp Keller den SVB in Führung brachte. Wie aus heiterem Himmel glich der auffällige Kleinschmidt per Kopfball aus kurzer Distanz nach einem Eckball für Würmersheim aus (51.). Allerdings war der Jubel kaum verklungen, schlug Bühlertal erneut zurück: Fianke erzielte mit einem Sonntagsschuss aus rund 30 Metern in den Winkel ein Traumtor (54.). Eine schöne Bruderkombination schloss Maximilian Keller mit seinem fünften Saisontor zur Vorentscheidung ab, nachdem Philipp zuvor den Torwart hatte aussteigen lassen, aber nur den Pfosten traf (70.). Nachdem Voß auf Seiten der Platzherren einen Kopfball aus fünf Metern über die Latte bugsierte (85.), gelang erneut Kleinschmidt mit einem verwandelten Elfmeter nur noch der Anschluss (93.).

SV Sinzheim -

Rot-Weiß Elchesheim 1:2.

Ohne sechs Stammspieler wehrten sich die Gastgeber nach Kräften, nutzten letztlich aber ihre Chancen nicht. Beide Teams legten von Anfang an offensiv los und sorgten für ein attraktives Spiel. Die Sinzheimer Führung durch einen erneut von Spielertrainer Marcel Stern verwandelten Foulelfmeter (24.) hielt allerdings gerade mal vier Minuten, dann wurde auf der Gegenseite ebenso auf Strafstoß entschieden. RW-Führungsspieler Florian Huber verwandelte ebenso sicher mit seinem sechsten Saisontreffer. Das Hin und Her setzte sich nach der Pause fort, für die Entscheidung sorgte Riili mit seinem ersten Saisontreffer, als er im Strafraum in den Winkel traf (66.).

FV Langenwinkel -

SV Stadelhofen 2:4.

Aufatmen beim miserabel in die Saison gestarteten Verbandsliga-Absteiger. Tore: 0:1 Frammelsberger (30.), 1:1, 2:1 Y. Ilhan (51., 53.), 2:2 Raz (54.), 2:3 Frammelsberger (66.), 2:4 Schwab (80.).

FV Schutterwald -

FSV Altdorf 4:1.

Tore: 1:0 Schätzle (9.), 1:1 Daffee (44.), 2:1 Zehnle (67.), 3:1 Kopf (76.), 4:1 Nüssle (80.).

TSV Loffenau -

SV Freistett 4:1.

Der Bann ist gebrochen für den Aufsteiger. Zwar ließen die Gastgeber einmal mehr einige Chancen ungenutzt, diesmal rächte sich dies aber nicht. Wichtig für den TSV, dass nach dem Freistettener Anschlusstor, als es brenzlig wurde, kurz danach das dritte Tor erzielt wurde. Tore: 1:0 R. Seeger (30.), 2:0 Frühe (44.), 2:1 Celik (74.), 3:1 Skubatz (77.), 4:1 T. Großmann (88.) - Gelb-Rote Karte: Mahler (74.).

SC Hofstetten -

Rastatter SC/DJK 3:2.

Dümmer wie die Gäste kann man ein Spiel kaum verlieren. Nach der 2:1-Führung taumelten die angeknockten Gastgeber von einer Verlegenheit in die nächste, doch Rastatt nutzte diese Schwächephase nicht. Außerdem wurde ihnen ein drittes Tor umstritten aberkannt. Mit dem Mute der Verzweiflung drehte der SC doch noch das Spiel. Tore: 1:0 Steiner (1.), 1:1 Steimer (22.), 1:2 Höschele (37.), 2:2 Obert (73.), 3:2 Steiner (77.).(mi/rap)