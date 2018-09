Dohmann vor Seiler

Vom Start weg gingen die beiden EM-Teilnehmer gemeinsam an der Spitze und wechselten sich Runde für Runde bei der Führungsarbeit ab. "Es hat keine Stallorder gegeben", so Trainer Robert Ihly. Eingangs der letzten Runde machte Dohmann (SCL Heel Baden-Baden) ein paar schnelle Schritte, forcierte das Tempo und setzte sich innerhalb von 100 Metern rund zehn Meter von Seiler (TV Bühlertal) ab. Der jüngere der beiden deutschen Top-Athleten konnte seinen Trainingskollegen nicht kontern. Im Ziel hatte Dohmann rund vier Sekunden Vorsprung.

"Wir sind seit den Europameisterschaften in der Trainingspause, dafür sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden", bilanzierte Dohmann nach dem Wettkampf. "Es war keine Frage, dass wir beide hier in der Heimat starten und uns allen zeigen, die uns auch in Berlin so stark unterstützt haben. Es hat Spaß gemacht." Einen Start bei den deutschen Meisterschaften Mitte Oktober in Aschersleben haben beide Top-Geher nicht eingeplant. "Man kann die 50 Kilometer nicht gerade so machen, da muss man drauf trainieren. Wir machen aber jetzt Trainingspause, denn in einigen Wochen beginnt bereits die Vorbereitung für die internationalen Höhepunkte 2019, vor allem für die WM in Doha."

Hinter den beiden überlegenen Top-Gehern holte sich Seilers Vereinskamerad Denis Franke in der süddeutschen Männer-Wertung die Bronzemedaille in 24:46,31 Minuten. Bei den Frauen wurde Linda Betto (TV Groß-Gerau) süddeutsche Meisterin in 27:18,44 Minuten. Silber ging an Barbara Primas (TSG Esslingen) in 27:56,71 Minuten. Die einheimische Antje Köhler gewann für den TV Bühlertal Bronze in 30:45,40 Minuten. Die Jugendtitel der Klassen U20 gingen an Nora Wälde (32:16,61) und Jan-David Frisch (37:11,24), beide vom TV Biberach.

Gleichzeitig ausgetragenen wurden auch die baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften. Denis Franke war schnellster baden-württembergischer Senior und sammelte als Sieger in der Klasse M45 seine zweite Medaille. Die gleiche Medaillenkombination gewann auch Antje Köhler, die als Siegerin der Klasse W55 Gold holte. Hans-Georg Seipel ging in 32:05,09 Minuten die schnellste Zeit bei den Männern M60 und steuerte die dritte Goldmedaille für den TV Bühlertal bei. Wieder erholt von ihrer Verletzung bei den Seniorenweltmeisterschaften in Malaga sicherte sich Gisela Theunissen (TB Gaggenau) in 36:48,10 Minuten den baden-württembergischen Titel bei den Frauen W75. (rawo)