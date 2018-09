Turbulent und spannend - auch nach Ablauf der Zeit Es war am Ende turbulent, emotional und spannend, einen Sieger aber fand das Murgtal-Derby in der Handball-Bezirksklasse zwischen der HSG Murg und den Panthers Gaggenau nicht: 28:28 trennten sich die beiden Rivalen. Im zweiten Topspiel triumphierte die SG Muggensturm/Kuppenheim II gegen Freudenstadt/Baiersbronn mit 30:27. HSG Murg - Panthers Gaggenau 28:28. Schlecht vorgetragene Angriffe, unvorbereitete Torabschlüsse und eine Vielzahl von Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, mit deren Leistung die Panthers auch nach dem Spiel haderten, warfen die Gäste früh aus der Bahn. Über 7:2, 11:4 und 13:7 dominierte die HSG das Match und schien einem klaren Sieg entgegenzusteuern. Bis zum Halbzeitpfiff konnten die Panthers noch einigermaßen Schadensbegrenzung betreiben (16:12), ehe die Gastgeber ihre Führung wieder über 20:14 auf 25:17 ausbauten. Auch beim 26:20 (51.) gab wahrscheinlich keiner mehr in der Halle einen Pfifferling auf die Panthers. Doch angetrieben vom überragenden Mendim Isufi (13 Tore) und über eine wirkungsvolle offensive Deckung verkürzten die Gäste weiter, in der 57. Minute war erstmals wieder der Ausgleich hergestellt (27:27). Der Rest war nichts für schwache Nerven: Sekunden vor Schluss erzielte Gaggenau das 28:27, musste aber nach Ablauf der Zeit noch per Siebenmeter den Ausgleich hinnehmen, nachdem ein HSG-Spieler am Anspiel gehindert worden war. Tore für HSG Murg: F. Schaal 8/3, Unger 5, Krämer 4, Baier, Grässel je 3, F. Gerstner, M. Gerstner je 2, Merkel 1 - für Gaggenau: Isufi 13, Breinich 5, Koinzer 3/1, Kohlbecker, Wagner je 2, Elies, Kraft, Spallek je 1. SG Muggensturm/K. II - SG Freudenstadt/B. 30:27. Grundlage für den MuKu-Sieg war eine starke erste Halbzeit. In der 13. Minute stand es noch 8:7. Während danach die Gäste ihr Visier etwas verstellt hatten, lief der Angriff der Einheimischen wie am Schnürchen (14:7/23.). Das Polster zur Pause fiel beruhigend aus (17:11). Doch die Schwarzwälder wollten sich nicht kampflos ergeben, kamen mit vollem Elan aus der Kabine und setzten die Hausherren unter Druck. Mit unterschiedlichen Abwehrvarianten wurde zudem das flüssige Angriffsspiel von MuKu ins Stocken gebracht (19:16). Beim 28:26 stand das Spiel auf Messers Schneide. Doch MuKu blieb ruhig und diszipliniert. Tore für Muggensturm: P. Freyer 10/4, Josenhans 5, Ziegler 4/1, Niethammer, Lehmann je 3, Jülch 2, Gruttke, M. Freyer, Dzierzawski je 1 - für Freudenstadt: Schwab 8, Gubler, Käser je 4, Bauer 3/1, Baur, Harastko je 2, Waller 2/2, J. Benzing, H. Benzing je 1. SG Steinbach/Kappel. II - TuS Helmlingen II 32:31. Das packende Spiel wurde erst mit dem letzten Angriff entschieden. In der ersten Halbzeit lagen die Hausherren meist in Front, nach der Pause (17:15) setzten sie sich auf 22:17 (38.) ab. Über guten Einsatz und begünstigt durch SG-Fehlwürfe kam der TuS wieder zurück (29:28/54.). Drei Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich. Den Siegtreffer markierte Luka Misetic zehn Sekunden vor Spielende. Tore für Steinbach: Gemeinhardt 11, J. Höll 7, Misetic 6, C. Höll, Keller je 3, Kern 2 - für Helmlingen: Lasch 9, F. Fritz 8, Bertsch, Kempf je 3, J. Karch, Keßler, Ratey je 2, T. Karch, Zervas je 1. SG Steinbach/Kappel. III - HSG Hardt II 30:18. Beide Teams begegneten sich nur bis zur 15. Minute (6:6) auf Augenhöhe. Danach konnte der Aufsteiger langsam, aber stetig einen Vorsprung herausarbeiten (Halbzeit 12:8). Nach Wiederbeginn schraubte die SG durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und über viele Konter, resultierend aus unzähligen Fehlern der Gäste, das Ergebnis in die Höhe. Tore für Steinbach: Wigant 6/4, Blau, Lienhart, Meier, Hermann je 4, Schmitt, Kraus je 2, Ehm, Braun, Herberg je 1, Rumpf 1/1 - für HSG: Berndt 4/2, Hofmann, Sykownik, Kaul, Gärtner, Hettel, Wild je 2, Volz, Dürrschnabel je 1. ASV Ottenhöfen II - TS Ottersweier II 24:20. Eine Woche nach dem 15:35-Debakel in Rotenfels präsentierte sich der ASV in einer wesentlich besseren Verfassung. Mit vollem Kader ausgestattet, ließ man den Gästen nur beim 3:4 den Vortritt. Den 10:8-Pausenvorsprung vergrößerten die Gastgeber nach Wiederbeginn entscheidend (12:8 und 15:10) und ließen danach nichts mehr anbrennen (23:16). Tore für Ottenhöfen: Bohnert 7, Fischer 4/1, T. Huber, Vogt je 3, F. Huber, Harter je 2, Bühler, C. Schmälzle, J. Schmälzle je 1 - für TSO: Belikan 6, Rohe, Röll je 4, Holden 3, Krumpolt, Burger, Huck je 1. In der Kreisklasse A entschied die HSG Murg II das kleine Derby gegen die zweite Mannschaft der Panthers mit 26:21 für sich. In der Frauen-Bezirksklasse feierte der TuS Helmlingen (25:21 gegen Panthers Gaggenau II) den zweiten Sieg. (mabu)

