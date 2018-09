Taifun fegt Tornado weg

Nach 80 intensiven Minuten war der Jubel beim MSC Comet Durmersheim groß. Der Südvierte setzte sich am Samstagnachmittag im Viertelfinalhinspiel überraschend klar mit 9:3 gegen den Nordmeister 1. MSC Seelze durch und kann nun vom Halbfinale träumen. Die Torschützenkönige der Motoball-Bundesliga fanden kaum ein Mittel gegen die Durmersheimer, die schon nach dem ersten Viertel mit 4:0 führten. Norman Brunner (5.), Gennady Mitc (12., 16.) und Jonas Burger (17.) sorgten für den Vorsprung. Im zweiten Viertel verkürzten die Gäste aus Niedersachsen durch ein Tor von Vygandas Zilius (23.). Der dritte Abschnitt gehörte aber wieder Durmersheim: Mitc traf zum 5:1 (42.), Brunner erhöhte (44.) den Vorsprung. Torreich war das letzte Viertel: Zunächst erzielte Vygandas Zilius (53.) den zweiten Seelzer Treffer. Burger stellte den alten Abstand (60.) wieder her. Drei Minuten später verkürzte erneut Zilius zum 7:3. Mitc krönte schließlich seine starke Leistung mit zwei weiteren Treffern (69., 77.) zum verdienten Sieg für den Comet. "Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Wir können sehr stolz sein", so Brunner.

Am Samstagabend fegte der Taifun Mörsch den Tornado Kierspe mit 17:2 aus dem Erwin-Schöffel-Stadion und steht damit so gut wie sicher im Play-Off-Halbfinale. Im ersten Viertel taten sich die Hausherren gegen die Defensive der Gäste aus dem Sauerland noch schwer. Manuel Fitterer fand zwar in der ersten Minute eine Lücke zur Führung, mehr als das 2:0 durch Justin Tichatschek (19.) gelang dem Rekordmeister aber nicht. Im zweiten Viertel traf Fitterer jedoch viermal (28., 30., 31., 40.) zum 6:0-Halbzeitstand. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Nach dem dritten Viertel stand es folgerichtig 11:0 durch Tore von Fitterer (47., 48., 60.) und Robin Faisz (48., 61.). Im letzten Abschnitt erhöhte Faisz per Doppelschlag (61., 62.), Palach (76.) erzielte das 14:0. Lucca Fuchs trug sich eine Minute später ebenfalls in die Torschützenliste ein. In der 78. Minute gelang Louis Heller dann der erste Treffer für Tornado Kierspe. Faisz erhöhte im Gegenzug auf 16:1, ehe Heller (80.) zum zweiten Mal für den Nordligisten erfolgreich war. Den Schlusspunkt unter die torreiche Partie setzte Palach mit seinem Tor zum 17:2-Endstand.

Für den MSC Pattensen erwies sich Gegner MSC Ubstadt-Weißer als zu stark: Am Ende musste sich der Gastgeber mit 3:8 geschlagen geben. Nachdem Marco Weis Ubstadt-Weiher (15., 18.) mit 2:0 in Führung brachte, machten Kevin Gerber (24.) und Kevin Fröhlich (25.) alles klar. Florian Bühre gelang in der 36. Minute zwar der Anschlusstreffer für Pattensen, im dritten Abschnitt konnte Fröhlich (51.) jedoch auf 5:1, im letzten Viertel (65., 69.) sogar auf 7:1 erhöhen. Tobias Schulz (71.) und Yannik Schaper (79.) waren noch einmal für Pattensen erfolgreich. Den Schlusspunkt unter die unterhaltsame Partie setzte der überragende Fröhlich kurz vor dem Abpfiff zum 8:3-Endstand. "Es war das erwartete Spiel. Ubstadt-Weiher war das deutlich bessere Team", so Pattensens Sprecher Torsten Gadegast.

Um 16.38 Uhr war am Sonntag gegen Ende des dritten Viertels Schluss in Halle. Weil der Platz des 1. MBC 70/90 aufgrund des Dauerregens nicht mehr bespielbar war, brachen die Schiedsrichter das Spiel beim Stand von 6:0 für Puma Kuppenheim ab. Bis dahin hatte der amtierende deutsche Meister die Partie im Griff. Die Tore für Kuppenheim erzielten Benjamin Walz (2), Robin Benz (2), Christian Orsag und Max Schmitt.

In den Platzierungsspielen trennten sich Malsch und Jarmen mit 3:3 unentschieden, Budel feierte in Malchin mit 14:4 einen Kantersieg.(tm)