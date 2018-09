Aller guten Dinge sind drei Was die Defensive anbelangt, ist der Karlsruher SC beinahe schon wieder das, was er in der vergangenen Saison war: Die abwehrstärkste Mannschaft der Dritten Liga. Aktuell hat jedenfalls nur der Tabellendritte VfL Osnabrück weniger Gegentreffer zu Buche stehen (fünf) als die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz (sechs). Um das von ihrem Torhüter formulierte Ziel erreichen zu können, sollten Mannschaftskapitän David Pisot und seine Mitspieler am besten auch morgen Abend (19 Uhr) in Aalen gut gegen den Ball arbeiten und nach Möglichkeit zu Null spielen. "Wir wollen beim VfR gewinnen", hat KSC-Keeper Benjamin Uphoff (Foto: GES) gestern schließlich verlautbaren lassen. Und sogleich angefügt: "Nach zwei Siegen hintereinander haben wir großes Selbstvertrauen." Der 1:0-Erfolg vor eineinhalb Wochen in Osnabrück war zwar noch etwas glücklich. Am verdienten 2:0 gegen Aufsteiger und Tabellenführer KFC Uerdingen am Samstag gab es allerdings nichts auszusetzen - außer vielleicht, dass die erstmals in dieser Saison weitgehend überzeugenden Gastgeber einige sehr gute Tormöglichkeiten ungenutzt ließen. Befürchtungen, seine Schützlinge könnten in den Glauben verfallen, in Aalen mit ein paar Prozent weniger Einsatzfreude und Wille zum Erfolg kommen zu können, erteilte der Coach gestern eine Abfuhr. "Meine Mannschaft gibt immer alles", stellte er stattdessen fest. Schwartz räumte allerdings auch ein: "Manchmal kommt man nicht an seine Leistungsgrenze." Genau das aber wird beim VfR, der seit Beginn dieser Saison von Argirios Giannikis (38) trainiert wird, dem früheren KSC-Jugend- und -Co-Trainer von Markus Kauczinski, notwendig sein. Denn die Gastgeber sind mit ihrer knappen 0:1-Niederlage am vergangenen Sonntag beim Halleschen FC in die Abstiegszone, nämlich auf Rang 16, abgerutscht und werden, so jedenfalls steht zu erwarten, um jeden Ball und jeden Meter Boden kämpfen. "Das wird ein Hauen und Stechen", formuliert Oliver Kreuzer seine Erwartungen an die Partie ein wenig drastisch. Allerdings sind die Gastgeber, bei denen auch noch der frühere KSC-Spieler Sascha Traut (33) unter Vertrag steht, nicht als Holzfällertruppe bekannt und rangieren in der Fairnesstabelle zusammen mit Braunschweig und Zwickau auf Platz acht. Da sich der KSC bei seinem ersten Heimsieg der Saison am Samstag nur ein paar kleinere Blessuren einhandelte, von größeren Verletzungen aber verschont blieb, kann Alois Schwartz im zweiten Spiel dieser englischen Woche auf das gegen den KFC erfolgreiche Personal zurückgreifen. Wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel weiter fehlen wird Stürmer Saliou Sané. Da eine Steigerung und Stabilisierung der Leistung seiner Mannschaft auch auf personeller Kontinuität beruht, wird der Karlsruher Cheftrainer seine Startelf unter diesen Voraussetzungen wohl unverändert lassen. (fal)

