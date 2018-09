Auftaktsieg mit Schrecksekunde

30 Minuten nach dem Malheur, das der junge Brite artistisch lösen konnte, hatte der TV Bühl in Person von Abteilungsleiter Ralf Fäßler das Gerät wieder repariert und so eine vorzeitige Niederlage verhindert. Unmittelbar davor hatte sein Sohn Jan Fäßler mit seinen zwei Scorepunkten die Führung zurückerobert, die sein Team am Pauschenpferd nach seinem folgenschweren Fehler verloren hatte. Er war in seiner ansonsten tadellosen Kür beim letzten Wanderflanken ins Stocken geraten, so dass das Element nicht gewertet werden konnte. Damit war er unter die Minimalteileanzahl gerutscht, hatte einen Sonderabzug kassiert und so zehn Scorepunkte abgegeben. Mit dieser Hypothek war die TVB-Riege über den halben Wettkampf unterwegs, hatte sich aber Schritt für Schritt wieder zurückgearbeitet.

"Diesen Sieg hatten wir nicht eingeplant. Umso größer ist natürlich die Freude nach einem so aufreibenden Wettkampf", zog Teammanager Jan Lugauer Bilanz und fügte hinzu, "Überraschungen gelingen im Sport normalerweise, wenn der Gegner einen unterschätzt, aber heute wurden wir eher überschätzt, was nun auch mal funktioniert hat". Er spielte damit auf den fehlenden Schweizer Topturner der Gäste an.

Gelungene Premiere von Nicolaou

Die Ludwigsburger hatten dem TV Bühl im Vorfeld die Favoritenrolle zugewiesen, hätten aber in voller Besetzung in der Zwetschgenstadt ziemlich sicher die Punkte mit nach Hause genommen. Spekulation hin oder her - nach einer glücklosen Vorjahressaison feierte die kämpferische Bühler Mannschaft zusammen mit den rund 200 Zuschauern in der heimischen Großsporthalle ausgiebig diesen Erfolg.

Neben Nicolaou, der bei seiner Premiere im TVB Trikot 25 Scorepunkte erturnt hatte, konnte auch Felix Pfaffenhausen an seinen sechs Geräten überzeugen und sieben Scorepunkte zum Teamresultat beisteuern. Ein besonderer Höhepunkt war zudem der beherzte Auftritt von Nick Hofmann, der am Boden erstmals einen Doppelsalto rückwärts präsentierte. Nach einem zwischenzeitlichen 9:23-Rückstand hatte Pascal Weiß an den Ringen gezeigt, dass man auch mit einer etwas einfacheren, aber sehr sauberen Kür drei Scorepunkte holen kann. Begünstigt wurde die Aufholjagd natürlich auch von dem einen oder anderen Fehler der Ludwigsburger, besonders der Sprung hatte die Wertung nach unten gezogen.

Nach Höhen und Tiefen lag die TVB-Truppe vor dem Königsgerät schließlich mit zwei Zählern in Front und brachte das Ergebnis nervenstark nach Hause. Während Jan Fäßler mit seinem souveränen Tsukahara-Abgang punkten konnte, gelang dies Martin Lukomski bei seinem Comeback ein Jahr nach seiner schweren Knieverletzung ganz ohne einen solchen Abgang. Jetzt gilt es, einmal tief durchzuatmen und dann in zwei Wochen in Backnang genauso motiviert an die Geräte zu gehen. (ott)