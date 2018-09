Doppel-Gold und einmal Bronze für Kobialka

Überragend bei dieser Veranstaltung war Vanessa Kobialka. In ihrem ersten Jahr bei der weiblichen Jugend 16/17 Jahre hatte sie sich gleich in allen drei möglichen leichtathletischen Wettkämpfen für die Meisterschaften qualifiziert. Und sie legte gleich richtig los: Im Steinstoßen bugsierte Kobialka den fünf Kilogramm schweren Stein im besten Versuch auf 10,42 Meter und gewann mit dieser Leistung ihren ersten deutschen Meistertitel in dieser Disziplin. Im Schleuderball-Einzelwettbewerb galt die Seriensiegerin der vergangenen drei Jahre ebenfalls als Favoritin. Mit 54,06 Metern beförderte sie das ein Kilo schwere Sportgerät fast an ihre persönliche Bestleistung von 54,50 Metern heran und tütete mit fünf Metern Vorsprung ihre zweite Goldmedaille ein. Tags darauf stand der leichtathletische Fünfkampf (100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderball, 1000 Meter) an. Eigentlich wollte die Wurfspezialistin aufgrund des abschließenden und kräfteraubenden 1000-Meter-Laufs auf den Wettbewerb verzichten, doch die TVI- Sportlerin mobilisierte nochmals all ihre Kräfte, sammelte insgesamt 52,926 Punkte und heimste auch in diesem Wettbewerb mit Bronze eine weitere Medaille ein.

Nach vier Jahren Pause meldete sich "Altmeister" Manuel Peter im Fünfkampf der Männer M30plus mit bärenstarken Leistungen zurück: Mit 12,06 Sekunden über 100 Meter, 6,24 Metern im Weitsprung, 11,32 Metern im Kugelstoßen, 51,72 Metern Schleuderball und 6:46,3 Minuten über 2000 Meter sammelte er 55,632 Punkte und gewann souverän mit sieben Punkten Vorsprung sein erstes Gold in dieser Altersklasse.

Bei den Männern M20plus war der TVI mit Tobias Frank vertreten. Er lieferte einen starken Wettkampf ab, unter anderem mit 51,91 Metern mit dem Schleuderball und 6:43,3 Minuten über 2000 Meter kam er auf insgesamt 50,233 Punkte, was eine Steigerung gegenüber den Landesmeisterschaften und Platz sieben einbrachte.

Bei der weiblichen Jugend 18/19 Jahre hatte sich Tamara Kobialka ebenfalls für alle drei leichtathletischen Wettkämpfe qualifiziert. Im Fünfkampf konnte Kobialka in den Teildisziplinen 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen und Schleuderball ihre Leistungen von den baden-württembergischen Meisterschaften bestätigen. Die 1000 Meter lief sie jedoch 22 Sekunden schneller als im Frühjahr und sammelte damit für die Medaillenvergabe entscheidende 1,4 Punkte mehr. Das ergab eine Steigerung auf jetzt 49,543 Punkte und wurde im Endklassement mit der Bronzemedaille belohnt. Am Folgetag stand zunächst der Einzelwettbewerb mit dem Schleuderball an. Mit 38,41 Metern im besten Versuch und Platz sechs im Endklassement reichte es nicht für eine Medaille. Im anschließenden Steinstoßen hätte Kobialka für eine Medaille persönliche Bestleistung stoßen müssen, was jedoch nicht gelang. 8,67 Meter ergaben auch hier Platz sechs. (red)