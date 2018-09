Keine Präsente von 'Aki'

Karlsruhe



KSC tritt in Aalen an Karlsruhe (red) - Was die Defensive anbelangt, ist der Karlsruher SC (Foto: GES) beinahe schon wieder das, was er in der vergangenen Saison war: Die abwehrstärkste Mannschaft der Dritten Liga. An diesem Mittwoch will er das beim Auswärtsspiel in Aalen unter Beweis stellen. » Weitersagen (red) - Was die Defensive anbelangt, ist der Karlsruher SC (Foto: GES) beinahe schon wieder das, was er in der vergangenen Saison war: Die abwehrstärkste Mannschaft der Dritten Liga. An diesem Mittwoch will er das beim Auswärtsspiel in Aalen unter Beweis stellen. » - Mehr