Neun Pünktchen fehlen zur Vizemeisterschaft

In Baunatal fanden die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Leichtathletik-Senioren statt. Als einziges badisches Team im Endkampf steigerten sich die W-60-Frauen der Startgemeinschaft (StG) Baden-Baden/Gazelle vom vierten auf den dritten Platz und holten Bronze.

Nach dem Vorkampf lagen die badischen Athletinnen mit 4993 Punkten noch an vierter Stelle. In Baunatal steigerten sich die fünf Sportlerinnen des TV Haueneberstein - ergänzt durch 3000-Meter-Läuferin Lidia Zentner (Pforzheim) - auf 5300 Zähler und verdrängten die StG Hamburg-Harburg (5207) auf Platz vier. Beinahe hätte es für die "Gazellen" sogar zur Vizemeisterschaft gereicht: Halle lag mit 5309 Punkten nur hauchdünn vorn. Der Titel ging an die StG Düsseldorf/Aachen (5509).

Recht ausgeglichen präsentierte sich das badische Team in Baunatal. Vor allem über 3000 Meter holte man sich die entscheidenden Punkte gegenüber der Konkurrenz. Lidia Zentner lief in 13:30,43 Minuten zum Sieg. Helga Rett sorgte dahinter in 13:46,07 Minuten für einen Doppelerfolg. Über 100 Meter lief Anita Bayha-Zaiser in 16,06 Sekunden die drittschnellste Zeit, Helga Rett folgte als Fünfte in 16,49 Sekunden, Christina Lipps ergänzte die beiden in 17,86. Beim Weitsprung kam Rett auf 3,21 Meter, Bayha-Zaier auf 2,98 Meter, Lipps auf 2,91 Meter. Beim Kugelstoßen punkteten Claudia Aßmann mit 7,42 Metern und Ulrike Meixner-Nitze mit 6,94 Metern.

In der 4x100-Meter-Staffel musste das Quartett aus Baden nur das Team aus Düsseldorf vorbei lassen. Lipps, Rett, Meixner-Nitze und Bayha-Zaiser liefen 65,61 Sekunden und machten gegenüber Halle drei und gegenüber Hamburg-Harburg sogar fünf Sekunden gut. Am Ende fehlten aber dann doch winzige neun Pünktchen zur Vizemeisterschaft, was den Erfolg und die Freude über die großartige Steigerung aber nicht schmälerte. (rawo)