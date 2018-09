Mit Vollgas Richtung Halbfinale

Mit 17:2 schickte Taifun Mörsch am vergangenen Wochenende Tornado Kierspe zurück ins Sauerland. Eine heftige Packung für den diesjährigen Nordzweiten, der nur im ersten Viertel mit dem Südligisten einigermaßen mithalten konnte. Nun will man sich im Rückspiel am kommenden Samstag um 16 Uhr für das Spiel rehabilitieren und sich gebührend von den Fans verabschieden. Denn trotz der hohen Playoff-Niederlage spielte der MSF in diesem Jahr eine starke Saison. "Nach dem Schock in Mörsch wollen wir vor dem heimischen Publikum ein gutes Spiel abliefern und dem Rekordmeister alles abverlangen", sagt Tornado-Trainer Christian Beer. Der Taifun geht derweil mit breiter Brust in die nächste Partie. Das Ziel ist klar vor Augen: Das Erreichen des Endspiels im heimischen Erwin-Schöffel-Stadion. Darum wird das Team auch in Kierspe auf Sieg spielen.

Um 19 Uhr empfängt der MSC Ubstadt-Weiher den MSC Pattensen in der Motoball-Arena. Nach dem 8:3-Sieg im Hinspiel können die Spargelstädter beruhigt ins Rückspiel gegen die Niedersachsen gehen. Zu Hause ist Ubstadt-Weiher ohnehin eine Macht, und darum sollte der letzte Schritt in Richtung Halbfinale problemlos gegangen werden. Pattensen will sich im Süden so teuer wie möglich verkaufen: "Wir können nur das Beste daraus machen und Ubstadt-Weiher noch ein wenig ärgern und nicht so viele Tore zulassen", sagt Pattensens Spielertrainer Tobias Hahnenberg.

Am Sonntagnachmittag empfängt Puma Kuppenheim um 15 Uhr den 1. MBC 70/90 Halle im Stadion an der Eichetstraße. Nach der Wasserschlacht von Halle, die zum Ende des dritten Drittels wegen Unbespielbarkeit des Platzes beim Stand von 6:0 für Kuppenheim abgebrochen werden musste, geht der deutsche Meister als klarer Favorit ins Rückspiel. Halle wird auf dem ungewohnten Untergrund Probleme haben gegen den Südligisten. Trotzdem werden sich Marc Wochatz und Co. nicht so einfach geschlagen geben.

Comet Durmersheim überraschte beim klaren 9:3-Erfolg im Hinspiel gegen den 1. MSC Seelze. Nun gehen Norman Brunner und Co. konzentriert das Rückspiel beim Nordmeister an: "Wir arbeiten immer von Spiel zu Spiel und sind sehr fokussiert." Seelze zeigte sich in der Saison bislang sehr heimstark und will am Sonntag ab 15 Uhr das Spiel drehen. Es wird auf jeden Fall noch einmal ein heißer Tanz für Durmersheim, denn Seelze wird noch einmal alles in die Waagschale werfen.

In den Platzierungsspielen wartet der MSC Philippsburg nach seinem Freilos auf die weiteren Halbfinalteilnehmer. Der MBV Budel ist nach dem klaren Sieg in Malchin so gut wie durch. Jarmen und Malsch kämpfen noch um den Einzug in die Vorschlussrunde. Der Verlierer könnte zudem von der "Lucky Looser"-Regelung profitieren. Mit 14:4 fertigte Budel am Wochenende den MSC Kobra Malchin ab und kann im Heimspiel nun beruhigt auffahren und sich schon für das Halbfinale einschießen. "Es war eine klare Angelegenheit für uns. Nun wollen wir alles klar für das Halbfinale machen", so Miel Looijmans. Das dürfte kein Problem sein für die torhungrigen Niederländer. Für Malchin gilt es weiter, Erfahrungen zu sammeln. Anpfiff ist am Samstagnachmittag um 16 Uhr.

Der MSC Malsch tritt am Samstag die weite Reise nach Jarmen an. Nach dem 3:3-Unentschieden im Hinspiel gehen die Badener nicht chancenlos in die Partie beim Nordligisten. Zudem könnten beide Mannschaften am Ende auch von der "Lucky Looser"-Regelung profitieren. Denn der beste Verlierer der beiden Spiele zieht ebenfalls noch ins Halbfinale ein. Anpfiff in Jarmen ist um 16 Uhr. (tm)