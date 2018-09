Wichtigster Tag des Jahres

Über dem malerischen Genfer See strahlte gestern die Sonne, doch der Deutsche Fußball-Bund schottete sich ab. Hinter den verschlossenen Türen des luxuriösen Jiva Hill Resorts kurz hinter der französischen Grenze schwor sich die DFB-Delegation auf den laut Präsident Reinhard Grindel "wichtigsten Tag" des Jahres ein - die Vergabe der EM 2024 heute (ab 13 Uhr) in Nyon, sie darf auf keinen Fall schiefgehen. "Wir bieten politische und wirtschaftliche Stabilität, wir haben ein Nachhaltigkeitskonzept und verfügen über die Erfahrung in der Organisation großer Turniere", sagte Grindel kurz vor der Entscheidung des Exekutivkomitees der UEFA, das die Wahl hat zwischen Deutschland und der Türkei.

Beide Kandidaten dürfen sich in der schicken UEFA-Zentrale ein letztes Mal präsentieren. Wer zuerst auf die Bühne muss, wird ausgelost. Der DFB wird einen maximal achtminütigen Imagefilm zeigen, ehe sich Grindel, EM-Botschafter Philipp Lahm, Bundestrainer Joachim Löw, Generalsekretär Friedrich Curtius, Bewerbungschef Markus Stenger und Ex-Nationalspielerin Celia Sasic bis zu 15 Minuten lang den Fragen der Exko-Mitglieder stellen. Die UEFA könne sich "im Falle eines Zuschlags für uns darauf verlassen, dass wir 2024 eine EURO erleben werden, die die Entwicklung des Fußballs in Europa voranbringt und für alle Fans ein unvergessliches Erlebnis sein wird", sagte Grindel - ungeachtet des Stimmungsboykotts der deutschen Fans, der in den Bundesliga-Stadien zuletzt 20 Minuten lang für gespenstische Stille gesorgt hatte.

Grindel hielt sich die vergangenen Tage weitgehend bedeckt. Bloß nichts Falsches, nichts Verfängliches sagen. Interviews gab der Präsident in diesen entscheidenden Tagen nicht mehr. Grindel wird wissen, was ihm blüht, sollte sein "Leuchtturmprojekt" krachend scheitern. "Es ist leider normal, dass im Falle eines Misserfolgs wieder Struktur- und Personaldiskussionen geführt werden, auch wenn dies vielleicht nicht immer gerecht ist", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius jüngst. Hinter vorgehaltener Hand meinen viele, die mit dem Verband zu tun haben, dass die EM-Vergabe eng mit Grindels weiterer Zukunft als DFB-Präsident verbunden ist. Grindel flog bereits am Dienstag in Richtung Nyon, der 57-Jährige ist UEFA-Vizepräsident, bis zur letzten Sekunde versuchte er, Überzeugungsarbeit zu leisten.

Das EM-Projekt war ihm schon vor den vielen Krisen im Sommer ans Herz gewachsen - geerbt vom früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach, der die Bewerbung bereits im Oktober 2013 angekündigt hatte. Grindel stieg damals als unbekannter Schatzmeister beim DFB ein. Die Sommermärchen-Affäre, über die Niersbach 2015 stolperte, öffnete ihm die Tür ins Präsidentenbüro. Der Anteil des früheren Bundestagsabgeordneten an der dann nach 1988 zweiten Heim-EM, sollte der DFB den Zuschlag erhalten, wird von manchen hoch, von anderen geringer eingeschätzt. Alleine hätte Grindel die EM allerdings nicht nach Deutschland geholt. Hinter den Kulissen arbeitete ein kleines Team monatelang an jedem Detail, damit die Bewerbung fehlerlos und qualitativ hochwertig bei der UEFA ankommt.

Am Vortag der Vergabe wurde bekannt, dass der DFB bei der UEFA einen vermeintlichen Verstoß des Niederländers Michael van Praag gemeldet hatte, der entgegen der Regularien in die Türkei gereist war. Die eigentlich erhoffte Stimme des Wahlmannes aus Holland scheint nun mehr als fraglich. (sid)