Freiburger Glücksgefühle dank Schalker "Nullinger"

Von Michael Ihringer Als die Zuschauer mit dem Schlusspfiff vom bisweilen unsäglichen Fehlpassfestival endlich erlöst wurden, bekamen sie die verbalen Höhepunkte auf dem Heimweg gar nicht mehr mit. Im Kabinentrakt des Freiburger Schwarzwaldstadions und bei der nachfolgenden Pressekonferenz fielen dann schöne Wortkreationen wie "guter Rhythmus und Spielfluss", "spielerisch mit die beste Saisonleistung" oder die "Jungs haben das top gemacht". Domenico Tedesco sprach diese Worte nach dem 0:1, und er glaubte wahrscheinlich im Ernst, was er da von sich gab. Sein Freiburger Trainerkollege Christian Streich wollte gar eine "Riesenmannschaft" gesehen haben. Er meinte nicht seine eigene, sondern eben Tedescos Schalker, die soeben im fünften Bundesligaspiel der Saison zum fünften Mal verloren hatten. Als amtierender Vizemeister, als Champions-League-Teilnehmer, was ein ziemliches Schlaglicht auf den Gesamtzustand des deutschen Spitzenfußballs wirft. Bei Schalke wurde schon immer Wert auf die Null gelegt, die stehen muss, doch mit diesem Nullwert an Kreativität, Spielintelligenz, Torgefahr und - am wichtigsten - der Punkteausbeute, wird der 33-jährige Jung-Dynamiker Gefahr laufen, vom Schalker Markt gefegt zu werden, wenn nicht rasch die Ergebnisse stimmen. Dabei hatte Tedesco an allen Stellschrauben gedreht. Den neben sich stehenden 36-jährigen Abwehrchef Naldo ebenso auf die Bank verbannt wie den bislang irrlichternden 16-Millionen-Euro-Neuzugang Sebastian Rudy, dazu den aufmüpfigen Franco di Santo gar nicht mit nach Freiburg genommen: Genutzt hat es nichts. Diejenigen, die auf dem Platz standen, ackerten zwar in Malochermanier, doch je näher Schalke dem SC-Tor kam, desto harmloser geriet der Abschluss. Ob der junge Teuchert, Konopljanka, Embolo oder die eingewechselten Uth und Burgstaller: Offensiv brachte S04 so gut wie nichts zustande. Und als der Ball tatsächlich wie im Fall von Teucherts Abstauber im Netz landete, verhinderte der Videobeweis oder der Pfosten bei Mendyls und Caligiuris Versuchen den befreienden Jubel. Bezeichnenderweise patzte mit Torwart Ralf Fährmann dann noch der Konstanteste beim Siegtor von Florian Niederlechner (52.), der seit 2016 alle vier geschossenen Freiburger Ligatreffer gegen Schalke erzielt hat. Der wild an der Seitenlinie mit den Armen wedelnde Tedesco musste sich mehrfach an den Kopf fassen: "Danach ging unser Spielfluss völlig flöten." In einem Duell auf unterem Grasnarben-Niveau war Freiburg noch einige Prozentpunkte schwächer als Schalke - hat aber mittlerweile sieben Punkte mehr auf dem Konto. "Wir zeigten ein gutes Umschaltspiel und haben hinten alles weggemacht", freute sich Innenverteidiger Dominique Heintz über den zweiten Sieg in Folge und "dass wir endlich mal zu null spielten". Der lange verletzte Robin Koch genoss bei seinem zweiten Einsatz schon das zweite Glücksgefühl. "Wir haben alles an Kampfgeist reingeschmissen und haben es sauber zu Ende verteidigt." Das "bisschen Glück", das er gesehen haben wollte, war in Wahrheit aber doch ganz viel desselben. Statt den gewohnten spielerischen Stafetten genossen diesmal kämpferische Tugenden höchste Priorität. Dass dies gegen Schalke gereicht hat, spricht Bände über den Gegner. "Das habe ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können", sagte Sportvorstand Christian Heidel. Vor zwei Jahren legte Markus Weinzierl einen ebenso kolossalen Fehlstart hin. Er musste am Ende gehen. Weinzierl bewirbt sich derzeit eifrig in TV-Studios um einen neuen Job. Bei der Verabschiedung herzte Christian Streich seinen Kollegen Domenico Tedesco innig. Streich kann sich gewiss nicht sicher sein, ihn im Rückspiel wiederzusehen.

