Butler James lässt grüßen

Irgendwie dürfte sich Matthias Frieböse momentan so fühlen, als wären er und seine Jungs vom SV 08 Kuppenheim Teil des Silvesterklassikers "Dinner for one". Während bei dem Sketch Butler James immer und immer wieder über den Kopf eines ausgelegten Tigerfells stolpert (insgesamt elfmal), so stolpern die Wörtelkicker in dieser Saison beinahe schlafwandlerisch sicher über die vermeintlich leichten Gegner. Etwa wie am vergangenen Sonntag, als der SV 08 nach einer desolaten zweiten Halbzeit - und trotz Führung - mit 1:2 beim bisherigen Schlusslicht TuS Oppenau das Nachsehen hatte, wie beim Saisonauftakt im Wörtel beim mauen 1:1 gegen Aufsteiger RW Stegen oder wie beim 0:2 gegen den damaligen Letzten SC Lahr.

"Es ist eine Frage der Mentalität und der Einstellung. Und mit so einer Mentalität wie in der zweiten Halbzeit in Oppenau können wir in der Verbandsliga nicht bestehen", redet der 08-Trainer Klartext. "Wir gehen in Führung, kon- trollieren den Gegner, drängen auf das zweite Tor und fangen dann kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleich. Danach war die Mentalität weg. Wir haben uns in unser Schicksal, dass wir nicht höher führen, gefügt. Da sind wir wieder in alte Muster verfallen. Das fällt mir schwer zu akzeptieren", sagt Frieböse und fordert von seinem Team eine Reaktion auf den Auftritt im Renchtal.

Es ist, als sei die bisherige Saison eine Blaupause der vorherigen. Das einzig Konstante scheint die Inkonstanz zu sein. Immer, wenn die Schwarz-Blauen die Möglichkeit haben, sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren und zum Sprung ins Mittelfeld ansetzen, wird gepatzt - meistens gegen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt und Aufsteiger. So haben die Knöpflestädter (Elfter mit acht Punkten) gegen vier Teams, die hinter ihnen platziert sind, gerade mal ein mickriges Pünktchen zu Stande gebracht. Zu wenig für eine sorgenfreie Runde weit weg von Abstiegssorgen.

Weshalb man nun morgen im Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Pfullendorf wieder unter Zugzwang ist, zumal die Mannschaft aus dem Linzgau sicherlich kein normaler Neuling ist. "Die wollen sich dieses Jahr in der Verbandsliga etablieren, um dann möglichst schnell wieder Richtung Oberliga zu schielen. Der SCP ist in der Offensive richtig stark, hat aber auch schon das eine oder andere Gegentor bekommen. Das müssen wir ausnutzen", sagt Frieböse, der mit einer kompakten Abwehr und schnellem Umschaltspiel zu etwas Zählbarem kommen möchte. Verzichten muss er dabei wohl auf Hakki Nuri Tasli (Mittelfußprellung), ansonsten sind alle Spieler bei der Mission Wiedergutmachung an Bord.

Nicht, dass der legendäre Ausspruch von Butler James "The same procedure as last year" (dt: "Der gleiche Ablauf wie im vergangenen Jahr") die Wörtelkicker die Saison über verfolgen wird. Eine Runde voller Abstiegssorgen - Matthias Frieböse könnte getrost darauf verzichten.