Von Grindel fällt schwere Last ab

"Ich bin sehr stolz. Es war eine unglaubliche Spannung", sagte DFB-Ehrenspielführer Lahm, der nun vom EM-Botschafter zum Turnierdirektor aufsteigen wird: "Man weiß nie, was passiert. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen gemeinsam ein riesengroßes Fest mit ganz Europa feiern." Um 15.21 Uhr hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Entscheidung verkündet. Der DFB gewann die Wahl des Exekutivkomitees der UEFA deutlich mit 12:4 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Türkei, die auch im vierten Anlauf scheiterte. Im Auditorium der schicken UEFA-Zentrale fiel Grindel erst Lahm und dann den weiteren 19 Mitgliedern der DFB-Delegation in die Arme.

"Ich bedanke mich für das unglaubliche Vertrauen. Ich weiß, was dieses Turnier für die UEFA bedeutet. Ich spüre Verantwortung", sagte Grindel, der in den vergangenen Wochen immer wieder angezählt worden war: "Wir werden alles dafür tun, den Erwartungen gerecht zu werden." Der DFB wird zum zweiten Mal nach der Endrunde 1988 das Europa-Turnier ausrichten - 18 Jahre nach dem Sommermärchen der WM 2006. "So ein Turnier ist außergewöhnlich für ein Land", sagte Bundestrainer Joachim Löw, der allen Nachfragen, ob er selbst in sechs Jahren noch im Amt sein wolle, auswich: "Die Spannung war zu spüren, wir waren sehr aufgeregt. Jetzt sind wir sehr glücklich. Wir werden alles tun, um eine großartige EM auszurichten." Der DFB rechnet damit, dass insgesamt 2,78 Millionen Zuschauer zu den 51 Spielen kommen können. Wo Eröffnungsspiel und Finale steigen, wird noch festgelegt.

"Wir alle haben die Bilder und Emotionen von 2006 noch lebhaft im Gedächtnis und freuen uns auf ein weiteres internationales Fußball-Großereignis im eigenen Land", sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball: "Die EM 2024 wird viele Menschen für unseren Sport begeistern - in Deutschland und weit darüber hinaus." Aus der Heimat ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel über ihren Sprecher "herzliche Glückwünsche" Richtung Nyon ausrichten. "Wir freuen uns auf spannende Spiele bei der EM 2024 und auf den Besuch von Fans aus ganz Europa", lautete die offizielle Stellungnahme.

Für den DFB war die EM-Vergabe von fast existenzieller Bedeutung. Nach den Wirren um Mesut Özil und dem WM-Debakel in Russland war der Verband in den vergangenen Monaten massiver Kritik ausgesetzt. "Natürlich fällt einem ein Stein vom Herzen, wenn man sich so für eine EM einsetzt", sagte DFB-Vize Rainer Koch. Wäre auch noch die EM-Bewerbung gescheitert, hätte der nächste Sturm begonnen. Der DFB war favorisiert in die geheime Abstimmung gegangen. Der Dachverband hatte der deutschen Bewerbung in seinem Evaluierungsbericht das bessere Zeugnis ausgestellt. Mit Deutschland hat sich die UEFA augenscheinlich für den "sicheren" Bewerber entschieden.

Der türkische Sportminister reagierte enttäuscht. Das sei "traurig" für die UEFA und die EM, sagte Mehmet Muharrem Kasapoglu. Die Türkei habe eine starke Bewerbung vorgelegt und besitze neue Stadien. "Wir haben als Land nichts verloren."

Sämtliche deutsche Stadien stehen bereits, nur Kleinigkeiten müssen verbessert werden. "Mit Blick auf die Ausrichtung sind spezielle Verkehrsinfrastrukturprojekte weder geplant noch nötig", urteilte die UEFA. Bis 2024 plant der Bund von der EM unabhängig, acht Milliarden zu investieren. In einem Einspieler der UEFA kurz vor dem Zuschlag durften DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch nochmal ihre Siegtore der EM 1996 und 1980 bestaunen. Per Werbevideo präsentierte der DFB den Delegierten auch Legende Uwe Seeler, der von Lahm mit einer Virtual-Reality-Brille schon einmal einen Einblick in die Stimmung beim EM-Finale am 14. Juli 2024 in Berlin nehmen durfte.(sid)