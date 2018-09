An die Spitze rotiert

Johannes Hurle hat sich nach dem 3:2-Auswärtssieg seiner Jungs beim Aufsteiger FV Würmersheim zu Hause hingesetzt, recherchiert und schließlich gerechnet. So weit eigentlich nichts Besonderes, ist der Trainer des SV Bühlertal doch abgesehen von seiner Tätigkeit auf dem Mittelberg Mathematiklehrer an der Bühler Realschule. Doch was Hurle da so zutage gefördert hatte an seinem Schreibtisch, überraschte ihn: Bereits 21 Spieler setzte der junge Übungsleiter in der gerade mal acht Spieltage alten Landesliga ein. Und trotzdem, oder wohl eher gerade deshalb, grüßt der SVB von der Tabellenspitze - mit einer imposanten Siegesserie von sieben Erfolgen im Rücken.

"21 Spieler ist schon eine Hausnummer, aber das zeigt, dass wir keinen Leistungsabfall haben, wenn Jungs aus der vermeintlich zweiten Reihe auflaufen", sagt Hurle und schiebt hinterher: "Die Jungs haben in der Vorbereitung super mitgezogen, die Spielidee toll verinnerlicht und wissen, was sie auf dem Spielfeld zu tun haben." Positiver Nebeneffekt der Rotation à la Ottmar Hitzfeld - die Kicker bleiben bei Laune, es gibt kein Gemurre der vermeintlichen Perspektivspieler und Konkurrenzkampf im Training auf höchstem Niveau.

Das belegen auch die nackten Zahlen: 22 Punkte, 22:9 Tore, drei Zähler Vorsprung auf den Verfolger SC Durbachtal. Keine Frage, der SVB befindet sich auf einem guten Weg Richtung Verbandsliga.

"Wir können uns nicht beschweren, wir haben momentan einen Lauf. Aber wenn wir aufhören von Spiel zu Spiel zu denken, geht es in die Hose", sagt Hurle, der vor dem heutigen Gegner SV Sinzheim ausdrücklich warnt: "Ich habe Hochachtung vor der Arbeit von Marcel Stern. Für viele sogenannte Experten war der SVS einer der ersten Absteiger. Das haben sie bisher ganz klar widerlegt." Vor allem von der "tollen Kompaktheit" in der Defensive und dem "schnellen Umschaltspiel durch die kleinen, wuseligen Offensivspieler" zeigt sich der SVB-Trainer beeindruckt. Trotzdem strebt der Pädagoge den fünften Heimsieg in Serie an: "Flutlichtspiel, Derby, viele Zuschauer und Emotionen. Da wollen wir natürlich erfolgreich sein." Lediglich auf Jonas Knobelspies (Urlaub) muss Hurle beim Derby verzichten.

Auf ein Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten wartet dagegen sein Sinzheimer Pendant seit mittlerweile fünf Begegnungen. Kam die Elf von Spielertrainer Marcel Stern mit zwei Siegen aus den ersten drei Partien glänzend aus den Startlöchern, war in den vergangenen Wochen etwas Sand im SVS-Getriebe. "In den vergangenen Spielen mussten wir einige Stammkräfte ersetzen, das konnten wir nicht ganz auffangen", sagt Stern, der aber rechtzeitig zum Derby wieder auf einige Rückkehrer wie etwa Lukas Merkel und Manuel Sei- fried setzen kann. Höchste Zeit, schließlich geht es laut Stern gegen ein "Premiumteam der Liga, das viel Qualität hat. Verstecken wollen wir uns aber nicht, sondern durchaus auch mitspielen".

Flutlichtspiel, reichlich Emotionen, interessante Tabellenkonstellation - alles Zutaten für ein packendes Derby.