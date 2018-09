Die Eleganz des Rückwärtsfahrens

Von Franziska Kiedaisch An der offenen Tür bleiben gleich mehrere Kinder stehen und beobachten fasziniert die Radfahrerinnen, die in der Yburghalle synchron ihre Runden drehen. Spontane Zuschauer sind ganz normal, sagen die Kunst- und Einradfahrerinnen des KRS Rebland Varnhalt abgeklärt. Zwei- bis dreimal wöchentlich sausen sie in der Halle umher, um spektakuläre Übungen mit Bezeichnungen wie Flügelmühle, Turbine oder Wechselschleife zu proben. "Hopp!" Anne Strohmeier gibt heute im Vierer-Team der Schülerinnen den Ton an. Gemeinsam mit Lena Doll, Mara und Kathi Häberle wirbelt sie Hand in Hand auf dem Hinterreifen ihres Kunstrads über den Linoleumboden. Die Kommandos helfen den Mädchen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren dabei, ihr Programm - das in fünf Minuten 25 Übungen in einer vorab festgelegten Reihenfolge beinhaltet - synchron zu fahren. Neben dem Schülerinnen-Team trainieren in Varnhalt auch eine erwachsene Elite-Kunstradfahrerin und die Juniorinnen bis 19 Jahre, die bei den diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaften im Einrad eine sagenhafte Leistung gezeigt haben: Im Sechser-Team holten Katharina Jörger, Nele Strohmeier, Amelie Kilian, Annika Fritz, Lucie Prokopy und Kathi Häberle den Vizemeistertitel, in der Vierer-Teamwertung wurden Nele, Annika, Amelie und Katharina sogar deutsche Meisterinnen. "Wir fahren inzwischen nur noch rückwärts, das gibt mehr Punkte", erklärt Markus Fritz, der neben Trainer Florian Trefzger gemeinsam mit Elke Häberle und Jutta Jörger die Mädchen betreut. Jede Übung beinhaltet eine maximale Punktzahl; mit der Summe aus den einzelnen Übungen starten die Mädchen ins Turnier. "Es werden also immer Punkte abgezogen", erklärt Betreuerin Jörger. Nach den tollen Ergebnissen im Einradfahren trainieren die Mädchen momentan vor allem auf dem Kunstrad - etwa 2000 Euro kostet eines, mehr als 20 Stück nennt der Verein sein Eigen. Bremsen haben sie keine - wer rückwärts in die Pedale steigt, wird von alleine langsamer -, durch die 1:1-Übersetzung gibt es keinen Leerlauf; der Sattel ähnelt einer Sitzschale. Wer mit dem Kunstradfahren beginnen möchte, muss zunächst aufs Einrad, denn der Kraftaufwand ist hier nicht ganz so groß. Geübt wird zunächst am Barren, im Anschluss helfen die Betreuer aufs Rad. "Ehrgeizig muss man schon sein", sagt Mara. Prellungen und blaue Flecken haben schon alle aus dem in der Regel zweistündigen Training mit nach Hause gebracht. Schlimmere Verletzungen habe es hingegen noch nicht gegeben, erzählen die akrobatischen Radfahrerinnen. Dass keine männlichen Fahrer im Verein trainieren, erklärt sich Betreuerin Häberle damit, dass "Jungs wahrscheinlich eher Downhill brauchen und vielleicht auch die Tatsache abschreckt, dass man Schläppchen und Leggins anziehen muss". Neben der körperlichen Anstrengung liege die Schwierigkeit des Sports darin, sowohl den Überblick als auch die Koordination zu bewahren, verrät sie. Konzentration, die Fähigkeit, mehrere Sachen gleichzeitig auszuführen, Feinabstimmung und Rücksichtnahme auf andere seien außerdem Voraussetzung und Folge des Sports, erklärt Betreuerin Jörger. "Mir gefällt am Kunstradfahren, dass man sich so elegant bewegt", sagt die zehnjährige Mara. "Ich finde es wunderbar zu schweben", ergänzt Katharina aus dem Juniorenteam. Auch privat verstehen sich die Mädchen gut - bei vollgepackten Turnier-Wochenenden und Trainingsaufenthalten im In- und Ausland ein Vorteil. Die gemeinsame Anreise im gemieteten Kleinbus und das gegenseitige Frisurenflechten vor Wettkämpfen stärkten außerdem den Zusammenhalt, erklären sie. Vier- bis fünfmal wöchentlichen trainieren die Mädchen vor Turnieren. "Dann könnte man sie blind fahren lassen. Ein Vorteil, klar. Aber auch ein Nachteil. Wenn doch mal jemand ersetzt werden muss, stimmen die Fahrwege nicht mehr", sagt Jörger. Momentan hat der Verein mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Für den Anfängerkurs am Freitagnachmittag werden derzeit Teilnehmer gesucht. Das rückläufige Interesse am Sport habe sicher etwas mit dem hohen Trainingsaufwand zu tun, sagt Fritz, der früher selbst Kunstrad gefahren ist. Auch männliche Radfahrer seien herzlich willkommen, sagen die Mädchen - und kichern. www.krs-varnhalt.de

