Erfreuliche Entwicklungen

Eine eindeutig aufsteigende Tendenz weist der Fußball-Drittligist Karlsruher SC seit seiner 1:3-Heimniederlage vor vier Wochen gegen die damals als Tabellenletzter angereisten und bis dahin sieglosen Sportfreunde Lotte auf. Mit 1:0 in Osnabrück, 2:0 gegen Uerdingen und zuletzt 3:1 in Aalen arbeiteten sich die Schützlinge von Trainer Alois Schwartz in der Tabelle zunächst auf Platz acht, dann auf Rang sechs vor. Derzeit sind sie Vierter.

Neben dem tabellarischen Aufschwung ist die persönliche Entwicklung einiger Spieler ebenso auffällig wie erfreulich. Zum Beispiel jene von Marc Lorenz (30). Der schussgewaltige Linksfuß und Mittelfeldspieler erzielte am Mittwochabend in der Ostalb Arena im 35. Punktspiel für die Blau-Weißen sein erstes Tor. "Endlich", atmete Lorenz noch vor Ort in Aalen auf. "Das hat sich im Training abgezeichnet." Da habe "Lore" schon "einige Dinger reingeschweißt", bestätigte sein Mitspieler und rechter Verteidiger Marco Thiede. "Irgendwann musste der Knoten ja platzen", zeigte sich der Schütze zum zwischenzeitlichen 2:1 für den KSC nach dem Spiel erleichtert. Sein Trainer attestierte Lorenz, der in Kaiserslautern und gegen Lotte nicht einmal zum 18-köpfigen Aufgebot zählte, in den letzten Wochen eine "Leistungssteigerung" und hofft, "dass die noch nicht zu Ende ist." Das heißt: Heute (14 Uhr) gegen den Aufsteiger Energie Cottbus soll Lorenz wieder liefern - nicht unbedingt ein Tor, aber Sprints, Ballgewinne, Flanken und Abschlüsse.

Neben Lorenz verzeichnet auch Marvin Pourié aufsteigende Form, was sich bei einem Stürmer an Toren ablesen lässt. Gekämpft und geackert hatte Pourié schon in den ersten sechs Spielen dieser Saison, dabei aber zu viele, auch große Chancen ausgelassen. In Osnabrück verordnete ihm Alois Schwartz dann eine Denkpause. Weil sich Saliou Sané, der seine Sache an der Bremer Brücke eigentlich gut gemacht hatte, anschließend im Training verletzte, kehrte Pourié gegen Uerdingen in die Startelf zurück - und traf zum 2:0. In Aalen wiederum bereitete er das Karlsruher 1:0 durch Anton Fink vor und erzielte das 3:1 auf Zuspiel von Fink selbst.

"Im Moment passt alles", sagt "Toni" Fink, der unabhängig von Sané und Pourié gesetzt ist - einerseits wegen seiner nun schon drei Treffer. Andererseits aber auch, weil er große Zuspieler- bzw. Vorbereiterqualitäten hat. Die aber können nur zum Tragen kommen, wenn der KSC kämpferisch und läuferisch die Basis legt. "Wir müssen Energie aggressiv bearbeiten", fordert Fink von sich und seinen Mitspielern Zweikampfstärke. "Und wir müssen defensiv gut stehen." Besser als phasenweise in Aalen. Denn der VfR hatte in beiden Halbzeiten durchaus gute Tormöglichkeiten. Anlass zu personellem Wechsel für die heutige Partie besteht allerdings nicht. (fal)