Reaktion gezeigt

Fabian Hegele machte sich lang. Ganz lang. Mit den Fingerspitzen erreichte der Kuppenheimer Torhüter, nachdem ein abgefälschter Schuss von Pfullendorfs Mustafa Akgün in der 92. Minute in hohem Bogen auf seinen Kasten flog, gerade noch den Ball und bugsierte ihn über die Latte. Als auch die anschließende Ecke mit gemeinsamen Kräften hoch und weit aus der Gefahrenzone gedroschen wurde, und der Schlusspfiff von Schiedsrichter Steffen Fante ertönte, war der umkämpfte, aber verdiente 1:0-Sieg der Wörtelkicker über den Aufsteiger perfekt.

Zuvor hatte 08-Torjäger Lucas Grünbacher seine Farben in der 64 Minute in Führung gebracht: Simon Götz tankte sich auf der rechten Seite durch, sein Pass in den Rücken der SCP-Abwehr fand Steven Herbote, der nicht lange fackelte und Gästetorhüter Sebastian Willibald aus zehn Metern zu einer Glanzparade zwang. Den Abstauber schnappte sich Grünbacher und hämmerte die Kugel in die Maschen. "Ich bin zufrieden mit der Leistung. Wir haben über 90 Minuten ein diszipliniertes, konzentriertes Spiel abgeliefert, anders als in Oppenau. Wir haben uns den Sieg verdient", lautete das Fazit von 08-Trainer Matthias Frieböse.

In der Tat, es war den Schwarz-Blauen von der ersten Minute anzumerken, dass sie gewillt waren, die 1:2-Scharte gegen den Tabellenletzten Oppenau auszuwetzen. Bereits nach fünf Minuten hatte Götz die Führung für die Hausherren auf dem Fuß, doch sein Schuss aus 16 Metern - nach herrlicher Kopfballverlängerung von Marek Balzer - ging links vorbei. Auch danach ließen die Kuppenheimer die harmlosen Gäste aus dem Linzgau (Trainer Marco Konrad: "Es war eine schlechte Leistung von uns") nicht zur Entfaltung kommen. In der Defensive zeigten sich die Knöpflestädter zweikampfstark und abgeklärt, im zentralen Mittelfeld kauften Faruk Karadogan und der umtriebige Alwin Tran den Gästen den Schneid ab, und über die agilen Außen Götz und Herbote kombinierte sich der SV 08 oftmals in den Pfullendorfer Strafraum - allein hochkarätige Chancen blieben aus.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Hausherren nun die Schlagzahl, Herbote verpasste nach Götz-Flanke nur um Haaresbreite den Ball zur möglichen Führung (52.). Diese hatte dann Linksvereidiger Benjamin Radke auf dem Fuß, als er an der Seitenlinie den Ball eroberte und Richtung SCP-Schlussmann Willibald marschierte, doch sein Schuss aus zwölf Metern knapp neben dem Tor landete. Besser machte es schließlich Grünbacher, der in der 64. Minute die verdiente Führung markierte.

Auch nach dem Rückstand kam von den Gästen schlicht zu wenig, die sich an der stabil stehenden 08-Abwehrreihe die Zähne ausbissen. Armin Karamehmedovic hätte für weitere Zahnschmerzen bei den Gästen sorgen können, doch nach einer Ecke ging sein Schuss aus fünf Metern knapp über das SCP-Gehäuse (72.).

So musste die Frieböse-Elf in den Schlussminuten, als die Linzgauer alles nach vorne warfen, nochmals heftig um den Sieg zittern. Doch der SV 08 hatte einen bärenstarken Hegele im Kasten, der in der 83. Minute eine Weltklasse-Parade zeigte: Nach einer Hereingabe nahm Pfullendorfs Stürmer Lukas Stützle den Ball aus zehn Metern volley, doch Teufelskerl Hegele tauchte ab und kratzte den Ball aus dem rechten unteren Toreck - es sollte die Ouvertüre für das Meisterwerk in der 92. Minute sein.

SV 08 Kuppenheim: Hegele - Otto (90. Kolasinac), Smuda, Karamehmedovic, Radke - Tran (81. Peter), Karadogan - Götz, Balzer, Herbote (72. Saddedine) - Grünbacher (88. Weißer).

SC Pfullendorf: Willibald - Erdem, Kahl, Steinhauser (84. Klockner), Marena - Keller (72. Akgün), Fischer - Gruler, Abdulahad - Stützle, Su (69. Stark).

Schiedsrichter: Steffen Fante (Neuenburg am Rhein) - Zuschauer: 180 - Tor: 1:0 Grünbacher (64.) - Gelbe Karten: Peter, Karamehmedovic, Kolasinac - Beste Spieler: Hegele, Tran.