Momentaufnahme von der Spitze

Kurz vor Schluss prasselte warmer Applaus von den Rängen, und wer diesen als Zeichen der Zufriedenheit des Publikums wertete, lag keineswegs daneben. Schließlich stand der Karlsruher SC kurz davor, auch seine Drittligapartie gegen Energie Cottbus zu gewinnen und damit das vierte Spiel schon in Serie. Was wiederum das nach sich ziehen würde, war noch kürzer vor Spielende zu hören: "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey", schallte es da laut durchs Wildparkoval.

Zwar war die derart gefeierte Spitzenreiter-Position der Badener durch das gestrige 0:0 des VfL Osnabrück in Jena - zumindest wenn man aufs Kleingedruckte, das in diesem Fall das Torverhältnis ist, blickt - nur von zwischenzeitlicher Dauer, eine tragende Rolle in der Geschichte des zehnten Drittligaspieltags spielte das indes nicht, zumindest nicht aus Karlsruher Sicht. "Perfekter kann man es nicht machen", stellte Stürmer Marvin Pourié jedenfalls bereits am Samstagnachmittag fest - und meinte damit zweierlei: Zum einen hatte er selbst zum dritten Mal im dritten Spiel in Serie ins Tor getroffen. Zum anderen war er damit maßgeblich an jenen neun Punkten beteiligt, die der KSC in der nun hinter ihm liegenden englischen Woche zusammengetragen hat.

Eine einfache Geburt war das 2:0 gegen die Lausitzer, auch wenn es letztendlich ebenso deutlich wie ungefährdet über die Bühne gebracht wurde, indes nicht. Im Frühstadium des Spiels dürfte so manchem KSC-Anhänger gar angst und bange geworden sein. Die Wildparkprofis, die von Trainer Alois Schwartz in gleicher Startformation wie zuletzt in Aalen ins Spiel geschickt wurden, schienen jedenfalls auf dem besten Weg, ihrem Ruf, angeschlagene Gegner - und um einen solchen handelte es sich beim zuvor sechs Mal in Folge sieglos gebliebenen FC Energie zweifelsohne - aufzubauen, auch diesmal gerecht zu werden. Allein in der siebten Spielminute hatten die Gäste im Sekundentakt die Möglichkeit in Führung zu gehen, weil es der aufgescheucht wirkenden Karlsruher Defensive nicht gelang, den Ball aus der Gefahrenzone zu dreschen. Mehr als das Lattenkreuz, an das Weidlich den Ball nach einer Schlüter-Flanke setzte, trafen die Gäste allerdings nicht. Eine zweite Großchance, erneut durch Weidlich, vereitelte Benjamin Uphoff (15.). Auch ein Fernschuss von Lars Bender, Großchance Nummer drei drei Minuten später, war Beute des erneut souveränen KSC-Keepers.

"Eigentlich hätte Cottbus sich da ein Tor verdient gehabt", gestand KSC-Coach Schwartz später ein. Wie es dazu kommen konnte, wusste er nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Ein "bisschen ein Rätsel" sei ihm die Anfangsphase, in der der Auftritt der Seinen durchaus an jenen beim als Blamage empfundenen 1:3 gegen den damaligen Tabellenletzten Lotte erinnerte, gewesen, tat er stattdessen kund. "Vielleicht lag es an der englischen Woche, in der wir doch einige Körner gelassen haben", mutmaßte Schwartz.

Weiter darauf eingehen musste er auf die überraschende Passivität seiner Mannschaft später auch deshalb nicht, weil diese nach 25 Spielminuten aus weitgehend heiterem Himmel in Führung ging - und dies die Kräfteverhältnisse auf dem Platz schlagartig umdrehte. Manuel Stiefler hatte einen Angriff der Cottbuser abgefangen und per Zuckerpass Pouríe auf die Reise Richtung Cottbuser Tor geschickt, Pourié abgeklärt wiederum den weit herausstürzenden Energie-Torhüter Avdo Spahic umkurvt und den Ball aus rund 25 Metern ins leere Tor geschoben.

"Danach war der Kopf wieder frei und die Beine nicht mehr so schwer", beschrieb Schwartz die ebenso wundersame wie befreiende Wirkung des Führungstreffers. Die Folge: Der KSC wechselte auf einen Schlag vom Lotte- in den Uerdingen-Modus, was bedeutete: Hinten mehr Stabilität, vorne mehr Zug, überall mehr Lauffreude und Kampfeslust. Fast wie auf Knopfdruck übernahmen die Hausherren das Spielkommando. Noch vor der Pause hätten Marc Lorenz nach einem Pass von Anton Fink (34.) und Daniel Gordon per Kopf nach einem Eckball (36.) nachlegen können, gleich nach Wiederanpfiff verpasste auch Stiefler das 2:0 (49.). Dieses war nur kurz darauf dem erneut vor Spielfreude sprühenden Anton Fink vergönnt. Mit einem ersten Schussversuch scheiterte der 31-Jährige noch an Spahic. Den von Kyoung-Rok Choi aufgelegten Abpraller freilich lochte Fink zu seinem insgesamt 125. (!) Drittligator (55.) ein.

Auch wenn es in der mehr als halbstündigen Restspielzeit noch die ein oder andere Tormöglichkeit auf beiden Seiten sowie einen Lattentreffer durch Fabio Viteritti (62.) für Cottbus gab, wirklich am Sieg der Heimelf konnten die Gäste nicht mehr rütteln.

"Zwei Tore gemacht, keines gekriegt - wir haben verdient gewonnen", rechnete KSC-Trainer Schwartz alles zusammen, auch wenn seine Mannschaft "nach meinem Geschmack zu viel zugelassen" habe. Die zumindest zwischenzeitliche Tabellenführung kommentierte er routiniert: "Das ist nur eine Momentaufnahme", stellte Schwartz fest.

KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Choi, Stiefler (90.+1 Kircher), Wanitzek, Lorenz - A. Fink (77. Groiß), Pourié (73. Saliou Sané). Energie Cottbus: A. Spahic - L. Bender, Stein, Matuwila, Schlüter - K. Weidlich, de Freitas, Max. Zimmer - Gehrmann (64. Broschinski), Viteritti, Graudenz (64. Geisler).

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover) - Zuschauer: 10814 - Tore: 1:0 Pourié (26.), 2:0 A. Fink (55.) - Gelbe Karten: Pourié (1), Roßbach (4) - Gehrmann (1), Stein (5), Max. Zimmer (2).