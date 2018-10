Eine Enttäuschung jagt die nächste

Der bitteren, weil völlig unnötigen, 31:33-Niederlage gegen die VTZ Saarpfalz folgte für den TVS Baden-Baden am Samstagabend in der Rheintalhalle die nächste Enttäuschung: Mit 31:35 (13:18) ging gegen den bis dahin punktlosen Tabellenletzten HC Oppenweiler/Backnang auch das nächste Heimspiel verloren - diesmal völlig verdient. Die Negativbilanz des Drittliga-Aufsteigers schraubte sich damit auf 0:10 Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Da stellt sich die Frage, ob die Kurstädter wirklich die Klasse für die dritte Liga besitzen. Zweifel sind langsam angebracht, denn auch Trainer Ralf Ludwig sagt: "Bei uns muss sich so langsam was bewegen. In Angriff und Abwehr fehlte es wieder an Tempo und Konsequenz. Der Gegner war einfach die vier Tore besser."

Vor allem, weil der Handball-Club über das Spiel gesehen weniger Fehler machte als Sandweier, das zwar in Bestbesetzung antreten, aber erneut nicht Normalform zeigen konnte. Konsequent nutzten dies die Gäste aus dem Rems-Murr-Kreis zu ihrem Vorteil, was Ludwig zur Feststellung veranlasste: "Die waren einfach abgezockter als wir. Auf alles, was wir probiert haben, hatten sie die bessere Antwort."

Tatsächlich stellte sich mit dem HC Oppenweiler in Sandweier nicht ein punktloses Schlusslicht (0:10) vor, sondern eine routinierte, tempoharte Mannschaft mit großer Drittliga-Erfahrung. Dennoch kam der Neuling aus Sandweier ganz ordentlich in die Partie, konnte zunächst auch noch gut mithalten. Markus Koch glich zum 9:9 (19.) aus, der starke Jonas Schuster, der zehnmal erfolgreich war, warf das 10:9 (19.) und das 11:11 (21.). Evgeni Prasolov hatte in dieser Szene Schuster hart gefoult und bekam dafür den roten Karton, was sich allerdings nicht zum Vorteil für die Gastgeber entwickelte. Es folgte nun die schlechteste Phase des TVS, der unkontrollierte Angriffe startete, Aktionen viel zu früh abschloss, Fehlpässe produzierte und in der Abwehr zu behäbig gegen die flinken Gäste agierte. Die Folge: Nach dem 12:13 (23.) durch einen verwandelten Siebenmeter von Christian Fritz blieb das Ludwig-Team sechs Minuten ohne Torerfolg, Oppenweiler zog auf 17:12 (29.) davon. Auch, weil Torwart Thomas Fink ein starker Rückhalt war, was bei Thilo Hafner beim TVS nicht der Fall war.

Nach der Pause (13:18) kam mehr Leben ins Spiel des TVS, der nun weniger Fehlwürfe produzierte und durch gute Paraden von Dominik Horn immer wieder in Ballbesitz kam. Entscheidend verkürzen konnte Sandweier den Abstand aber nicht. Da halfen auch die guten Aktionen von Keeper Horn nicht, Oppenweiler baute die Führung gar aus. 22:30 hieß es in der 48. Minute, womit die Messe gelesen war.

Hallensprecher Daniel Merkel tröstete indes die Fans: "Auch wir gewinnen irgendwann mal wieder." Doch eines ist sicher: In dieser Form gibt es für den TVS Baden-Baden in Liga drei nur schwere Gegner. Am nächsten Samstag geht es zur Reserve der Rhein-Neckar-Löwen nach Östringen.

TVS Baden-Baden: Hafner, Horn (ab 25.) - J. Henke 2, Wichmann, Seiter, Bornhäußer, Fritz 3/3, Völker, Mitzel 4, Schuster 10, Unser, Schlager 3, Koch 6, Vollmer 3.

HC Oppenweiler/Backnang: Fink, Koppmeier - Lenz 8, Sigle 5, Szilagyi, Wolf 3, Frank 1, Schöbinger 4, Prasolov, Kuhnle 5, Maurer 4, Raff, Koch 2, Köder 3.

Schiedsrichter: Maximilian Engeln/Felix Schmitz (Burscheid) - Zuschauer: 500 - Rote Karte: - Prasolov - Zeitstrafen: 3/4 - Beste Spieler: Schuster - Lenz, Fink.