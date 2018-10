Der Meister kommt aus dem Süden

Nach dem Hinspiel-Debakel konnte sich der MSF Tornado Kierspe im Viertelfinlarückspiel gegen Taifun Mörsch wenigstens ein bisschen rehabilitieren. Die Sauerländer unterlagen knapp mit 4:7 und zeigten dabei eine ansprechende Leistung. Im ersten Viertel waren die Gäste noch tonangebend. Justin Tichatschek (2.) und Patrick Palach (16., 20.) brachten den Südligisten, der das Hinspiel mit 17:2 gewonnen hatte, in Führung. Im zweiten Viertel verkürzte zunächst Kevin Friedrich in der 23. Minute, ehe Manuel Fitterer in der 37. Minute auf 4:1 für Mörsch erhöhte.

Nach der Halbzeit erhöhte Robin Faisz für die Gäste, dann kam der MSF Tornado immer besser ins Spiel. Marcel Meier und Patrick Licht brachten Kierspe auf 3:5 heran. Fitterer baute den Vorsprung im vierten Viertel auf 3:6 aus. Meier verkürzte noch einmal für die Sauerländer. Den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie setzte der MSC Taifun durch den 7:4-Endstand von Lucca Fuchs.

Eine klare Sache war am Ende auch die Partie zwischen dem MSC Puma Kuppenheim und dem 1. MBC Halle. Mit 14:2 gewann der amtierende deutsche Meister gegen den Nordligisten. Vor den rund 300 Zuschauern hatte der MSC Puma zunächst Anlaufschwierigkeiten, die die Gäste aus der Saalestadt zum überraschenden 1:0 (9.) durch Marc Wochatz nutzten. Benjamin Walz (12.), Max Schmitt (16.) und Dominik Mückenhausen (19.) drehten mit ihren Toren dann aber die Partie, die im zweiten Viertel ihren erwarteten Lauf nahm. Jannis Schmitt (21., 28., 39.), Walz (31.) und Max Schmitt (38., 40) erzielten weitere sechs Treffer für Kuppenheim. Max Schmitt (46.) und Jannis Schmitt (56., 59.) sowie Robin Benz (63.) und Christian Orsag (72.) stellten das 14:2 sicher. "Der Sieg geht natürlich in Ordnung. Jetzt bereiteten wir uns in Ruhe auf das Halbfinale vor", sagte Puma-Vorstand Hans-Georg Prestenbach.

Gegner im Halbfinale wird der MSC Comet Durmersheim sein. Zwar verloren die Badener ihr Rückspiel mit 5:7 beim 1. MSC Seelze, dank des klaren 9:3-Erfolgs im Hinspiel konnte der Altmeister am Ende aber dennoch jubeln. Es war ein hitziges Spiel in Seelze, bei dem sich beide Teams alles abverlangten. Der MSC Comet ließ sich aber von der Heimstärke des Nordmeisters nicht einschüchtern und blieb immer dran.

Vygandas Zilius (10.) und Dovydas Zilius (16.) brachten Seelze zunächst mit 2:0 in Führung. Jonas Burger verkürzte in der 29. Minute auf 2:1. Vygandas Zilius erhöhte drei Minuten später auf 3:1. Doch die Gäste blieben dran und verkürzten in der 33. Minute durch Michael Jockers. Dovydas Zilius stellte den alten Abstand in der 36. Minute wieder her, so dass es 4:2 zur Halbzeit stand. Das dritte Viertel gehörte dann den Gästen, die das Spiel drehten. Jonas Burger glich mit einem Doppelschlag (52., 58.) aus und Norman Brunner brachte den MSC Comet in der 59. Minute sogar mit 5:4 in Führung. Seelze musste dann im letzten Viertel alles auf eine Karte setzen. Doch mehr als die drei Tore von Vygandas Zilius (74., 80.) und Dovydas Zilius (78.) waren nicht mehr drin. So blieb es am Ende beim 7:5. Für den Nordmeister war die Saison damit beendet.

Zu einem 19:7-Kantersieg kam derweil der MSC Ubstadt-Weiher gegen den MSC Pattensen. Die rund 250 Zuschauer sahen eine faire Partie, die von Beginn an von den Gastgebern bestimmt wurde.

Richtig satte 47 Tore fielen in den beiden Platzierungsspielen. Der MSC Jarmen und der MBV Budel kamen dabei ungefährdet ins Halbfinale. Trotz der 2:17-Niederlage in Jarmen zog auch Malsch als "bester Verlierer" ins Halbfinale ein. Das Hinspiel in Malsch war mit einem 3:3 geendet. Der MBV Budel schickte den MSC Kobra Malchin gar mit 28:0 nach Hause. (tm)