Nur Kahun übersteht das gnadenlose Ausleseverfahren

Augsburgs Eishockey-Trainer Mike Stewart hat im Urlaub eine gänzlich neue Erfahrung gemacht. "Ich war drei Wochen in Amerika und jeder hat mich darauf angesprochen. Scouts, Coaches, General Managers, ihre Assistenten. Ich habe auch mehrere Nachfragen bekommen. Wie spielt der, wie spielt jener?" Stewart musste Amerikanern und Kanadiern die Frage beantworten, wie 25 deutsche Helden im Februar Olympia-Silber auf die Heimreise aus Südkorea mitnehmen konnten. Denn Eishockey made in Germany galt in Übersee - und auch anderswo - bislang als grandiose Misserfolgsgeschichte. Dank der Finalteilnahme sind deutsche Nationalspieler, die man in der NHL - der besten Liga der Welt - bislang an einer Hand abzählen konnte, plötzlich gefragt.

So hat sich in den Trainingscamps der 31 NHL-Teams Mitte September fast schon ein Rekordaufgebot von 15 Kandidaten gen Übersee aufgemacht. Das stolze Häuflein kämpfte in den vergangenen Wochen um die hart umkämpften Stammplätze vor dem Saisonstart. Wobei der 18-jährige Stürmer Dominik Bokk, Erstrunden-Pick beim Draft im Juni, nur zum Schnupperlehrgang zu den St. Louis Blues flog, war doch schon vorher abgeklärt, dass er noch ein Jahr bei Schwedens Meister Växjö Lakers für die große Herausforderung perfekt fit gemacht wird.

Die große Mehrzahl überstand das gnadenlose Auswahlprozedere nicht. So wurde Brooks Macek, der drei DEL-Titel in Folge mit dem EHC München gewonnen hatte, von den Las Vegas Knights ebenso früh aussortiert wie Nürnbergs Kampfmaschine Yasin Ehliz (Calgary Flames). Das Duo wurde zunächst in die zweitklassige AHL abgeschoben. WM-Teilnehmer Frederik Tiffels packte nach insgesamt sechs Jahren in Übersee und seinem letzten vergeblichen Anlauf in Pittsburgh gar die Koffer und kehrte zu den Kölner Haien in die DEL zurück. Auch Marcel Noebels wurde von den Boston Bruins der frühe Laufpass gegeben, der Außenstürmer spielt wieder bei den Eisbären Berlin.

Das 21-jährige Düsseldorfer Jungtalent Maximilian Kammerer, der für Olympia nicht nominiert wurde, durfte bei Stanley-Cupsieger Washington Capitals bis kurz vor Ende des Camps bei den Champions bleiben, wurde dann aber auch ins Farmteam abkommandiert. NHL-Fünftrunden-Draft Manuel Wiederer von den San Jose Sharks hat in seinem zweiten AHL-Jahr bei starken Leistungen auch die künftige Chance auf eine Beförderung.

Als einziger der Olympia-Helden schaffte der 23-jährige Münchner Center Dominik Kahun auf Anhieb den Sprung in den Stammkader der Chicago Blackhawks, dem mit drei Stanley Cups erfolgreichsten Team der vergangenen Dekade. Chicagos Kapitän und Superstar Patrick Kane hatte bereits im Mai einen guten Riecher, als er Kahun nach dem WM-Duell mit den USA zurief: "Welcome to Chicago". Blackhawks-Trainer Joel Quenneville scheint vom Edeltechniker sehr angetan zu sein. "Mir hat gefallen, was ich gesehen habe. Wir haben ihn in allen Situationen ausprobiert, und er war sehr wertvoll."

Kahun gesellt sich als vierter Stürmer zu den etablierten NHL-Kräften Tom Kühnhackl, Tobias Rieder und Star Leon Draisaitl. Kühnhackl hat mit 27 Jahren gleich zweimal geschafft, was selbst einige Topspieler in ihrer Karriere nie erreichten: Den heiligen Gral Stanley Cup mit den Pittsburgh Penguins gewonnen. Im Sommer wechselte er zu den New York Islanders, wo auch Verteidiger Dennis Seidenberg - mit Boston 2013 Cupsieger - mit stolzen 37 Jahren einen letzten Karriereanlauf nimmt. Rieder wechselte nach unglücklichen Stationen in Arizona und Los Angeles zu Draisaitls Edmonton Oilers.

Auch in diesem Sommer machte der Stanley Cup in Deutschlands Talentevorzeigeschmiede Bayern Station. Nach dem Landshuter Kühnhackl präsentierte ihn diesmal Torwart Philipp Grubauer seinen Fans in Rosenheim. Bei den Washington Capitals war er Publikumsliebling, die Zuverlässigkeit in Person bei seinen Einsätzen, aber eben nur zweite Wahl hinter Stargoalie Braden Holtby. Künftig wird Grubauer die Nummer eins bei den Colorado Avalanche sein.

Der riesige Silberpokal ist genauso magisch wie die Olympia-Silbermedaillen. Dass sich neuerdings deutsche Spieler damit schmücken dürfen, rundet ein perfektes Jahr für das deutsche Eishockey ab.