Der eine tief, der andere drumherum

Später am Nachmittag war dann viel vom neuen Traumduo die Rede, das der Karlsruher SC plötzlich in seiner Sturmreihe habe. Im Fußball wird bisweilen ja gerne und schnell in den Himmel gelobt. Wobei: Sechs Treffer in vier Spielen sind natürlich schon ein ganz schönes Pfund, schon gar für eine Mannschaft, die kurz zuvor noch im zweifelhaften Ruf stand, mit dem Toreschießen eher auf, nun ja, auf Kriegsfuß zu stehen.

Marvin Pourié, die eine Hälfte des neuen KSC-Dreamteams, gab sich jedenfalls eher und durchaus wohltuend zurückhaltend. Natürlich hielt der 27-Jährige seine Freude darüber, endlich und dann gleich drei Mal in den letzten drei Partien getroffen zu haben, nicht hinterm Berg. Er tat es freilich ohne Überschwang. Denn zum einen, so ließ Pourié wissen, sei es in seiner durchaus bewegten Fußballervita mit Stationen in England, Norwegen, Belgien und sogar Russland keineswegs das erste Mal, dass er in drei Partien in Serie ins Tor getroffen habe. Zum anderen war es ihm, der beim Pleitenspiel gegen Lotte bereits zur Pause ausgewechselt worden war und zwei Partien später gegen Uerdingen nur wieder in der Startelf stand, weil der Sturmkollege Saliou Sané verletzt hatte passen müssen, ein Anliegen, das eigene Licht nicht heller scheinen zu lassen als jenes des Kollektivs. "Es freut mich, dass wir als Mannschaft so gut funktionieren", sprach der neue Dreifachtorschütze der Badener.

Das dürfte ganz im Sinne von Anton Fink, von Pourié "mein kongenialer Partner", vom Rest der Fußballwelt einfach nur Toni genannt, gewesen sein. Auch der 31-Jährige machte um die eigene Leistung samt seinen drei Toren in den zurückliegenden vier Spielen - seinen ersten Saisontreffer hatte er am zweiten Spieltag gegen Zwickau geschossen - kein großes Galama. "Es läuft ganz gut", sagte er, auf das angeblich neue Dreamteam angesprochen, lapidar - und fügte flugs hinzu: "Ich will das nicht überbewerten." Schließlich stünden neben ihm und dem Kollegen Pourié noch "neun andere auf dem Platz, die uns helfen." Nicht zuletzt in nackten Zahlen konnte und wollte er das belegen: "In denn letzten vier Spielen haben wir nur einen Gegentreffer kassiert", rechnete er vor - und verband das mit einem Extra-Lob an die Defense um die Innenverteidiger Daniel Gordon und David Pisot. "Die halten hinten dicht. Das macht es uns vorne leichter", stellte Fink fest.

Dass Alois Schwartz solche Worte nur all zu gerne vernimmt, steht außer Frage. Auch der Trainer hob nach dem samstäglichen 2:0-Sieg gegen Energie Cottbus die - zumindest was die aktuelle Saison anbelangt - neugewonnene Harmonie und Einheit seiner Truppe hervor, aus der als fast schon logische Konsequenz auch eine neue, stabilere Balance erwachsen ist. Soll heißen: Hinten stand der KSC zuletzt wieder so sicher wie in der zurückliegenden Spielzeit, aber auch die Ladehemmung vorne scheint endlich überwunden.

Und Schwartz scheut sich nicht, ganz entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten, einen maßgeblichen Baustein des Aufschwungs, der den KSC punktgleich mit dem Tabellenführer hat ziehen lassen, hervorzuheben. Am Samstag klang es sogar fast schon schwärmerisch, wie der Trainer über seinen Tor- und Vorbereitungs-Toni sprach, eine richtige kleine Ode sang er auf den Drittliga-Rekordtorschützen, der gegen Cottbus seinen insgesamt 125. Drittligatreffer erzielt hatte. "Er hat ein Näschen. Er kann seine Mitspieler bedienen. Das, was er hat, kann man nicht lernen. Er ist ein Freigeist", lobte der KSC-Coach. Warum das zuletzt mehr zum Tragen kam als noch zu Saisonbeginn? "Toni hat an sich gearbeitet. Er ist fitter." Hinzugekommen ist aber auch, dass Schwartz seinem Freigeist mittlerweile mehr Freiheiten einräumt, zumindest konnte man den Eindruck gewinnen.

Auch Pele Wollitz, der Cottbuser Trainer, wollte am Samstag den Heimweg nicht antreten, ohne seine Hochachtung loszuwerden. "Der eine Stürmer hat die Tiefe, der andere spielt drumherum und lauert", lobte er das Zusammenwirken von Fink und Pourié. Fast klang es, als habe der KSC im Sturm ein neues Traumduo...