Gelingt dem SV Sinzheim die Sensation? Von Christian Rapp Langsam aber sicher beginnt die heiße Phase im Pokal. Während im südbadischen Wettbewerb morgen die Achtelfinalbegegnungen stattfinden, werden im Bezirk bereits die vier Halbfinal-Teilnehmer gesucht. Im SBFV-Pokal haben die verbliebenen 16 Teams ein großes Ziel: Den "Finaltag der Amateure", der den Vereinen bundesweite mediale Präsenz und dem Sieger gar die Teilnahme am DFB-Pokal beschert, zu erreichen. Beste Erfahrungen damit hat der diesjährige Pokalsieger SV Linx gemacht, der in einem dramatischen Endspiel den FC Villingen besiegte. Lohn war der Einzug in den DFB-Pokal, wo der SVL bei der 1:2-Niederlage gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg bis kurz vor Schluss an der Sensation schnupperte. Geht es nach Sascha Reiß, dem Trainer des Titelverteidigers, lautet das Motto: Wiederholung erwünscht. Im Viertelfinale reist der Oberligist zum Landesligisten FC Teningen, der überraschend den 1. SV Mörsch in der zweiten Runde herausgeworfen hat. Rufen die Reiß-Schützlinge ihre Normalform ab, dürfte das Ticket für das Halbfinale sicher sein. Ebenfalls in der Favoritenrolle ist Oberligist SV Oberachern im Gastspiel beim Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf. "Wir freuen uns auf das Spiel, haben aber auch Respekt vor der Aufgabe in Dettingen. Unser Ziel ist es, eine Runde weiter zu kommen", sagt SVO-Trainer Mark Lerandy. Ein Ausscheiden der Lerandy-Truppe wäre eine faustdicke Überraschung. Ebendiese strebt Spielertrainer Marcel Stern und sein SV Sinzheim gegen den ranghöheren 1. FC Rielasingen-Arlen an. Dabei wartet auf die Defensive des Landesligisten um Stabilisator Stern mit den Edeltechnikern Nedzad Plavci, Sebastian Stark und Christoph Matt ordentlich Schwerstarbeit. Für reichlich Spannung ist im Bezirkspokal gesorgt: Lediglich zwei Vereine aus dem Bezirksoberhaus werden den Sprung ins Halbfinale schaffen. Im ligainternen Duell stehen sich der FC Ottenhöfen und der SV Sasbach gegenüber. In der Runde behielt der SV Sasbach mit 2:1 die Oberhand. Nicht auszuschließen, dass die Zuschauer in Ottenhöfen einen Pokalkrimi samt Verlängerung und Elfmeterschießen sehen werden. Der dritte Bezirksligist im Bunde, der FV Ottersdorf, ist beim A-Nord-Spitzenreiter FC Rastatt 04 auf dem Prüfstand. Um ein weiteres Halbfinal-Ticket balgen sich die A-Nord-Ligisten FV Plittersdorf, der am Wochenende gegen den SV Staufenberg den ersten Rundensieg einfuhr, und der FC Obertsrot. Abgerundet wird das Viertelfinale mit der Partie SG Lauf/Obersasbach gegen den FV Muggensturm. Ebenfalls am Tag der Deutschen Einheit im Einsatz sind die Fußballer in den Kreisligen B. In der B4 reist der noch ungeschlagene Tabellenführer Frankonia Rastatt zur Elchesheimer Landesligareserve (6.) und sollte seinen Vorsprung von bereits fünf Punkten auf Verfolger Würmersheim II, der beim FC Weisenbach (7.) auf dem Prüfstand ist, zumindest halten, wenn nicht sogar noch weiter ausbauen können. Am Wochenende die Tabellenführung in der B5 eingebüßt, hat der FV Haueneberstein heute Abend gegen den Rastatter SC/DJK II die Möglichkeit, diese wieder - zumindest für 24 Stunden - zurückzuerobern. Dafür müsste beim Tabellenvierten zumindest ein Punktgewinn her. Tagsdrauf kann dann die SG Stollhofen/Söllingen zurückschlagen, falls beim TuS Greffern (6.) gepunktet wird.

