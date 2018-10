Rastatt 04 kegelt Ottersdorf raus

FV Plittersdorf -

FC Obertsrot n. E. 8:7.

Es war ein echter Pokalkrimi in Plittersdorf. In der ersten Halbzeit gingen beide Teams hohes Tempo und zeigten ansehnlichen Fußball, allein die Tore fehlten noch. Dies sollte sich im zweiten Abschnitt ändern. Der Gast aus dem Murgtal ging durch einen Foulelfmeter in Führung und baute diese zehn Minuten vor dem Ende aus. Die Partie schien entschieden, bis der FVP zur Schlussoffensive blies, die Vincent Reuter mit dem Ausgleich in der 90. Minute belohnte. In der Verlängerung waren beide Mannschaften auf Torsicherung aus, Chancen wurden nicht mehr herausgespielt. So musste das Elfmeterschießen entscheiden, mit dem glücklichen Ende für die Hausherren. Für den FCO schoss Florian Wieland über das Tor, Plittersdorfs Stefan Kiefer behielt die Nerven und brachte die Hausherren ins Halbfinale. Tore: 0:1 Gerstner (48.), 0:2 Strobel (81.), 1:2 Huck (88.), 2:2 V. Reuter (90.).

FC Rastatt 04 -

FV Ottersdorf n.V. 2:0.

Die Zuschauer im Münchfeld sahen ein ausgeglichenes Spiel, mit leichten Vorteilen für den gastgebenden A-Ligisten. Jedoch blieben Großchancen eher die Ausnahme. So ging es schließlich in die Verlängerung und die Joker aufseiten der Rastatter stachen. Zunächst brachte Leutrim Beqiraj den Underdog früh in der Verlängerung in Führung. Davon erholte sich der Bezirksligist aus Ottersdorf nicht mehr, Rastatt legte dagegen noch eine Schippe drauf. Halil Sefedini machte dann kurz vor dem Ende alles klar für die Hausherren. Tore: 1:0 Beqiraj (93.), 2:0 Sefedini (115.).

SG Lauf/Obersasbach -

FV Muggensturm 1:2.

Im Duell der beiden Kreisliga-A-Vertreter hatten die Gäste mit einer besseren Schlussphase letztlich auch das bessere Ende für sich und erreichten insgesamt nicht unverdient das Halbfinale. Es dauerte freilich bis zur 76. Minute, ehe der Bann gebrochen war. In einer ausgeglichenen Partie hatten die Gastgeber den besseren Start gehabt und gingen durch Lepold in Führung (7.). In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste dann immer stärker und verdienten sich den Ausgleich durch Dejan Djuric in der 76. Minute. Nun waren die Gäste voll am Drücker und schafften nur sechs Minuten später das entscheidende zweite Tor durch Patrick Klass.

FC Ottenhöfen -

SV Sasbach 2:4.

Die Hausherren begannen unkonzentriert und mit einigen Schwächen in der Defensive. Diese wusste der SVS zu nutzen: Mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten gingen die Gäste in Front. Den Anschlusstreffer durch Wimmer machte SVS-Goalgetter Arthur Kissner mit einem Freistoßtreffer postwendend wieder wett. Nach der Pause kam der FCO nun besser ins Spiel, bestimmte das Geschehen, kam aber nur noch zum 2:4. Letztlich ein verdienter Auswärtssieg. Tore: 0:1 Treml (13.), 0:2 Resch (16.), 1:2 Wimmer (27.), 1:3 Kissner (28.), 1:4 Gräber (37.), 2:4 Hock (59.).(mi/rap)