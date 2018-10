Revanche geglückt Spannende Spiele, tolle Organisation und die Revanche geglückt: So lässt sich der 22. BaWü-Alsace-Pokal aus regionaler Sicht zusammenfassen. Turnusgemäß fand das grenzüberschreitende Volleyball-Mixed-Turnier der Verbände Württemberg, Südbaden, Elsass und Nordbaden in Molsheim im Elsass statt. In der Vorrunde standen sich 15 Teams in drei Fünfergruppen gegenüber. Der SC Baden-Baden hatte im Vorjahr im Finale gegen die TSF Welzheim verloren und wollte sich für die knappe Niederlage revanchieren. Doch zuvor mussten die Kurstädter mindestens Platz zwei in der Vorrundengruppe belegen, was ein hartes Stück Arbeit war. Die Auslosung bescherte dem SC mit dem VfB Reicholzheim, der TSF Dornhan, dem TV Rielasingen und der Mannschaft aus dem elsässischen Wantzenau starke Gegner. Doch Elvijs Lagzdins, Stefan Pfeffinger und Felix Pflüger punkteten zuverlässig im Angriff, und das noch ungewohnte 4:2-System mit Maria Gerhards und Pei Chin Lee wurde von Spiel zu Spiel sicherer. Die Doppelwechsel mit Dominik Birkner und Raisa Derr klappten einwandfrei und sorgten für Vorteile gegenüber den anderen Mannschaften. Neuzugang Stefanie Kolokythas auf der Position vier ließ nichts anbrennen und stabilisierte die Annahme und Abwehr, die von Libero Bernhard Kintz wie immer vorbildlich organisiert wurde. In der Zwischenrunde hießen die Gegner SSC Karlsruhe und SG Weissach im Tal. Gegen die Württemberger reichte es zwar nur zum 1:1, aber mit einem Vier-Punktevorsprung standen die Chancen gut für Platz eins und für den Einzug ins Finale. Verbandsligist SSC Karlsruhe hatte im letzten Gruppenspiel keine Chancen und wurde von den Kurstädtern förmlich überrollt. Das 2:0 bedeutete wie im Vorjahr das Finale und erneut hieß der Gegner TSV Welzheim. Die Württemberger Topmannschaft konnte den ersten Satz nach der klaren 22:18-Führung für den SC noch mit 25:23 gewinnen und beim Team um Trainer Hans-Peter Pflüger wurden Erinnerungen an das verlorene Endspiel aus dem Vorjahr wach. Nach dem Seitenwechsel drehte der SC aber auf und ging nach einem glatten 25:21 siegessicher in den Tie-Break. Durch Fehler zum Satzanfang und sehr gute Aufschläge der Welzheimer schwanden beim 8:11 die Hoffnungen auf den Turniersieg. Präzise Aufgaben von Pfeffinger und richtig gute Blocks von Lagzdins brachten den SC aber wieder ins Spiel. Der Satzball beim 14:11 war nur noch Formsache. Obendrein wurde Elvijs Lagzdins zum besten Spieler des Turniers gewählt. (red)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben