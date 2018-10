"Müssen eifrig punkten"

Die Stimmungslage vor dem morgigen Landesliga-Derby zwischen dem TSV Loffenau und dem Rastatter SC/DJK könnte unterschiedlicher nicht sein. Beim Aufsteiger herrscht nach zwei Siegen in Serie Euphorie, beim RSC/DJK regiert nach drei Niederlagen in Folge Frust. Aber trotz der Vorzeichen ist der TSV Loffenau in dem Derby keineswegs Favorit.





"Eine Sieggarantie gibt es ohnehin nicht, aber wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir daheim eifrig punkten. Wichtig ist, dass die Mannschaft nach den Erfolgen gegen Freistett und Stadelhofen nun weiß, dass sie in der Landesliga mithalten kann", sagt Trainer Patrick Ebner. Ihn überrascht, dass der spielstarke Rastatter SC/DJK nach neun Spielen erst fünf Punkte, drei weniger wie der Aufsteiger, auf seinem Konto hat. "Das ist eine gestandene Landesligamannschaft, die nach der Niederlagenserie zuletzt bei uns wieder die Kurve kriegen will. Da müssen wir höllisch aufpassen", meint Ebner und fordert von seinen Jungs, dass sie "in das Derby alles reinwerfen, was sie haben". Personell kann er aus dem Vollen schöpfen.

Nach der 0:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger FV Langenwinkel hat Rastatts Spielausschuss Matthias Dorsner seiner Enttäuschung Luft gemacht. "Das war eine kraft- und saftlose Vorstellung. Wir bieten den Spielern alles, aber das ist viel zu wenig, was sie uns zurückgeben", schimpfte Dorsner und will in Loffenau nun "eine Reaktion sehen". Trainer Matthias Bleich drückt es etwas moderater aus: "Was wir gegen Langenwinkel gezeigt haben, genügte überhaupt nicht unserem Anspruch. Man kann verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise." Im Derby erwartet der neue Mann auf der Rastatter Kommandobrücke nun von seiner Mannschaft eine Trotzreaktion. Torwartprobleme - Stammkeeper Simon Baumstark weilt in den USA - hin oder her, Verletzte hin oder her: Es gibt keine Ausreden mehr. "Wir haben einen breiten Kader. Die Spieler, die auf dem Platz stehen, müssen es jetzt richten", macht Bleich unmissverständlich klar. An eine weitere Niederlage mag er erst gar nicht denken.

Bleich erwartet, dass die erfahrenen Stammkräfte wie Simon Schneider und Dennis Hildenbrand die talentierten Nachwuchsspieler auf dem Platz führen. Vor allem gilt es, die Gegentor-Flut (23) einzudämmen. Kein leichtes Unterfangen, denn mit den Ex-Kuppenheimern Fabian Hammer und Sven Büchel hat der TSV Loffenau zwei treffsichere Spieler in seinen Reihen. Um sich an die Loffenauer Platzverhältnisse zu gewöhnen, wurde die ganze Woche auf Kunstrasen trainiert. Auch in dieser Hinsicht gibt's keine Ausreden mehr.