Das Ziel: Ein klarer Auswärtssieg

Gaggenau

Topspiel in der Bezirksklasse Gaggenau (mabu) - In der Handball-Bezirksklasse messen Samstagabend unter anderem die Panthers Gaggenau (3:1) und Landesliga-Absteiger SG Muggensturm/Kuppenheim II (4:0) in der Realschulsporthalle in Bad Rotenfels ihre Kräfte - mehr Topspiel geht fast nicht (Foto: fuv).

Kuppenheim

Vollgas Richtung Halbfinale Kuppenheim (red) - In den Motoball-Playoffs um die deutsche Meisterschaft wollen die Südvertreter Mörsch, Ubstadt-Weiher, Kuppenheim und Durmersheim am Wochenende nach deutlichen Siegen in den Hinspielen mit Erfolgen in den Rückspielen das Halbfinal-Ticket lösen (Foto: fuv).

Bühlertal

Dohmann vor Seiler Bühlertal (rawo) - Carl Dohmann und Nathaniel Seiler waren erwartungsgemäß die Stars bei den süddeutschen Meisterschaften im Bahngehen über 5 000 Meter im Bühlertaler Mittelbergstadion. Den Titel holte sich Dohmann in 21:19,07 Minuten vor Seiler (21:23,45) (Foto: rawo).