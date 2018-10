Weiter am Ball bleiben Von Christian Rapp Matthias Frieböse genoss die Stille der Dolomiten und pustete etwas durch. Einfach mal die Seele baumeln lassen, zur Ruhe kommen und abschalten. Der Trainer des SV 08 Kuppenheim gönnte sich einen kleinen Kurzurlaub - mit dabei im Gepäck gen Südtirol waren drei ganz wertvolle Punkte, die der SV 08 am vergangenen Samstag zu Hause gegen den Aufsteiger SC Pfullendorf ergatterte. Vorne netzte Stürmer Lucas Grünbacher zum vielumjubelten Siegtreffer ein, hinten hielt Torhüter Fabian Hegele mit zwei starken Paraden in den Schlussminuten seinen Kasten blitzsauber und schließlich die drei Zähler fest - verbunden mit dem Sprung auf Platz neun. Auf die malerische Landschaft Südtirols folgt nun der nicht minder schöne Bodensee. Doch für Deutschlands größten See wird der 08-Trainer morgen keinen Blick haben, schließlich ist Frieböse nicht zum Vergnügen dort, sondern um mit seiner Elf beim FC Radolfzell, der zuletzt dem Freiburger FC gar die erste Saisonniederlage beigefügt hat, zu bestehen und nicht mit leeren Händen die gut dreistündige Heimfahrt anzutreten. "Dafür müssen wir aber an die Leistung gegen Pfullendorf anknüpfen und noch eine Schippe drauflegen", sagt der Inhaber einer Fußballschule. Mit den 90 Minuten gegen die Linzgauer war Frieböse zufrieden, sein Team spielte taktisch diszipliniert, war aggressiv in den Zweikämpfen und hatte einige gute Ansätze in der Offensive vorzuweisen. "Wir dürfen in Radolfzell aber keinen Zentimeter weniger laufen, müssen die Räume eng machen und auf Fehler lauern", macht Frieböse klar und schiebt die Stärke des FCR sofort hinterher: "Radolfzell ist eine richtig starke Kontermannschaft, mit schnellem Umschaltmoment. Das müssen wir unterbinden." Vor allem in der Offensive wartet das Team von Trainer Steffen Kautzmann mit einigen feinen Kickern - zuvorderst Robin Niedhardt (acht Tore), Tobias Krüger (sieben) und Alexander Stricker (ein Tor) - auf. "Daheim müssen sie aber das Spiel machen, das könnte uns entgegenkommen. Wir müssen dann selbst die Räume, die uns geboten werden, nutzen", rechnet sich Frieböse durchaus eine Chance auf einen oder gar drei Punkte aus. Die lange Reise an den Bodensee wird neben dem kranken Benjamin Radke auch Kapitän Faruk Karadogan nicht antreten, der privat verhindert ist. Ohne Frage ein schmerzlicher Verlust, befindet sich Karadogan seit Wochen in starker Verfassung. Hinter Rechtsverteidiger Yannis Otto steht noch ein Fragezeichen, zurückkehren wird dagegen Andreas Weisgerber. Frieböse hat also einige Alternativen zur Verfügung, um in Radolfzell zumindest einen Teilerfolg zu ergattern. Bei einem Sieg dürfte der 08-Coach bei dem einen oder anderen Gerstensaft dann auch den Blick auf den Bodensee genießen - und sich erholen.

