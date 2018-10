Keine Durchhalteparolen

Auch wenn der Aufstiegseuphorie längst der Alltag der dritten Handball-Bundesliga gewichen ist, lässt man beim TVS Baden-Baden nicht die Köpfe hängen. Nach dem Auftaktsieg zu Hause gegen das derzeitige Ligaschlusslicht TV Willstätthagelte es für die Handballer aus der Rheintalhalle fünf Niederlagen in Serie - dennoch lässt sich Trainer Ralf Ludwig nicht aus der Ruhe bringen.

"Wir als TV Sandweier wissen, wo wir herkommen. Selbst wenn es nach solch einer Negativserie nach Durchhalteparole klingt, lernen wir ständig dazu und entwickeln uns weiter. Von Durchhalteparolen sind wir noch weit entfernt", sagt der Trainer, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, "dass Punkte natürlich nicht unwichtig sind - fürs Konto und fürs Selbstvertrauen." Das hat in den vergangenen Wochen freilich etwas gelitten. "Nie weit weg" vom möglichen Sieg oder zumindest einem Zähler sei seine Mannschaft in den jüngsten Spielen gewesen - am Ende ging der Liganeuling allerdings jedes Mal als Verlierer vom Platz.

Bereits heute Abend steht das Auswärtsspiel bei der Reserve der Rhein Neckar Löwen, der SG Kronau/Östringen, auf dem Spielplan. Dass es im Kraichgau erneut schwer werden wird, ist für Ludwig fast schon selbstverständlich: "Auch wenn wir die vergangenen fünf Spiele gewonnen anstatt verloren hätten: Jedes Spiel in dieser Liga und jeder Gegner ist eine neue Herausforderung", sagt er und ergänzt: "Auswärts können wir befreiter aufspielen. Dort können wir gewinnen, müssen aber nicht." Noch nicht. Denn irgendwann wird es Zeit, auch auswärts zu punkten - zumindest solange zu Hause nichts eingefahren wird.

Den Gegner kennt Ludwig: "Das ist eine sehr junge und dynamische Truppe mit einer offensiven Abwehrreihe." Der Coach baut daher auf die eigenen Stärken. "Wenn bei uns alles nach Plan läuft, sind wir ebenfalls eine schnelle Truppe!" Das soll nach klärenden Gesprächen und guten Trainingseinheiten die Woche über heute Abend in Östringen der Fall sein. Und dann wären sie ohnehin zunächst einmal passé - die noch nicht vorhandenen Durchhalteparolen.