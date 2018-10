Seit zehn Jahren Bundesliga in Bühl

Ein runder Geburtstag darf gefeiert werden: Die am 13. Oktober mit einem Heimspiel gegen Herrsching beginnende Bundesliga-Saison ist die zehnte der Volleyball Bisons Bühl im Oberhaus des deutschen Volleyballs. Was in der Saison 2009/10 als großes Abenteuer begann, ist inzwischen zur Normalität geworden. Ohne Bühl und seine Fans wäre die deutsche Volleyball-Landschaft um eine Attraktion ärmer, denn auch im zehnten Jahr kann damit gerechnet werden, dass die Bühler Großsporthalle in schöner Regelmäßigkeit zum Hexenkessel mutiert.

Man darf durchaus gespannt sein, wie das "Experiment Volleyball" in dieser Spielzeit funktionieren wird, denn die Bisons gehen den zuletzt eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Gleich sieben Spieler aus dem Kader der Vorsaison konnten gehalten werden, hinzu kommt mit Akhrorjon Sobirov ein alter Bekannter - mehr Kontinuität gab es in all den Jahren nicht. Zweite Besonderheit: die hohe Zahl an jungen, deutschen Spielern.

Mit den Zuspielern Stefan Thiel (gekommen von Aufsteiger Giesen) und Philipp Oster (eigener Nachwuchs) wurde der Anteil der deutschen Spieler auf sieben erhöht, mehr als je zuvor. Dass Bühl ein hervorragendes Sprungbrett für Talente ist, zeigte sich zuletzt vor allem bei Mario Schmidgall, der im Badischen zum Nationalspieler reifte - so wie zuvor David Sossenheimer.

Auf der anderen Seite gibt es namhafte Abgänge zu verkraften. Allen voran Masahiro Yanagida, der eine völlig neue Qualität ins Bühler Spiel und viel Glamour in die Bundesliga brachte. Mit den vielen Fans in seiner Heimat war der Japaner eindeutig der Pop-Star der Liga. Seine Punkte werden Bühl fehlen, andererseits freut sich Trainer Ruben Wolochin, dass künftig der Fokus wieder stärker auf der Mannschaft liegt. "Das mit Masa war für uns nicht normal", kam dem Argentinier die öffentliche Wahrnehmung der anderen Spieler im Kader viel zu kurz. Doch nicht nur Yanagida fehlt, mit Magloire Mayaula und Iurii Kruzhkov verließen zwei weitere Topscorer den Verein und hinzu kommt der Abgang von David Pettersson, der hinter Mayaula (26 Blockpunkte) mit 20 Blockpunkten zweitbester Blockspieler der Bisons war.

Kein Wunder, dass Wolochin vor Saisonbeginn die Erwartungen etwas dämpft. "Wir haben eine interessante Mannschaft und die wird mit Sicherheit auch funktionieren, doch wir werden Geduld brauchen." Ein Platz in den Playoffs ist das Minimalziel, viel mehr dürfte aber auch gar nicht drin sein. Ganz vorne sieht nicht nur Wolochin mit Meister Berlin, Rekordmeister Friedrichshafen, Frankfurt und Unterhaching genau jene Teams, die mit dem deutlich höchsten Etat in die Saison gehen werden.

Dahinter folgen mit Düren, Lüneburg, Herrsching und den Bisons vier Mannschaften, die die Plätze fünf bis acht unter sich ausmachen sollten. Doch sicher ist das nicht. Königs Wusterhausen, Rottenburg und auch Aufsteiger Giesen dürfen nicht unterschätzt werden. "Die Liga ist ausgeglichener geworden", erwartet Wolochin eine deutlich spannendere Saison, in der die vermeintlichen Kellerkinder mehr sein werden, als nur Staffage. Umso wichtiger ist, dass die Bisons möglichst schnell ihre Form finden.

Mit der Vorbereitung war der Trainer zufrieden, vor allem beim Turnier in Gran Canaria zeigte die Mannschaft gute Leistungen. "Gegen Gran Canaria und Oulu haben wir gewonnen, die polnische Mannschaft war noch eine Nummer zu groß." Nun gelte es das Niveau zu stabilisieren und noch ein Stückchen zuzulegen, wozu auch Neuzugang Bruno Lima beitragen soll. Der Argentinier war den ganzen Sommer über mit der Nationalmannschaft unterwegs und fehlte Bühl während fast der gesamten Vorbereitungszeit. In Anton Qafarena hat Bühl auf der Diagonalen einen guten Ersatz - der Albaner wurde auf Gran Canaria zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Auch der Mittelblock funktioniert sehr gut, Unsicherheiten gibt es lediglich auf der Außenposition, zumal Jake Arnitz dort vorsichtshalber geschont wurde.

So mussten zuletzt Corbin Balster, Tim Stöhr und Felix Orthmann in die Bresche springen. "Sie sind dicht dran", sieht Wolochin die Fortschritte der drei jungen Deutschen mit Freude, sieht bei ihnen aber auch noch Luft nach oben. Mit harter Arbeit, da ist sich Bühls Trainer sicher, werden die drei bei der Frage nach der Stammformation durchaus ein Wörtchen mitreden können. "Die Gruppe tickt sehr gut, die Mannschaft funktioniert."

Neuzugänge: Bruno Lima (ARG/San Juan), Jacob Arnitz (USA/UCLA Bruins), Matthew Alan Seifert (USA/Piräus), Stefan Thiel (Giesen), Akhrorjon Sobirov (UZB/zurück aus Kasachstan), Philipp Oster (Bühl II).

Abgänge: Magloire Mayaula (Giesen), David Petterson (unbekannt), Oleksandr Dmytriiev (unbekannt), Iurii Kruzhkov (unbekannt), Masahiro Yanagida (Polen).

Trainer: Ruben Wolochin (9. Saison) - Saisonziel: Platz in den Playoffs.