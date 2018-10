Ein Fall für den Umbruch-Spezialisten Von Michael Ihringer Richard Drewniak weiß genau, auf was er sich da eingelassen hat. "Ich muss die Mannschaft für die Zukunft ausrichten und gleichzeitig in die Playoffs führen." Das Anforderungsprofil an den neuen Trainer des Eishockey-Regionalligisten ESC Hügelsheim ist vor dem Saisonstart heute klar umrissen - und Drewniak muss liefern. So wie Pascal Winkel das jahrelang praktiziert hat. Zuletzt im vergangenen Dezember, als er das kriselnde Team vom unglücklich agierenden Terry Trenholm übernahm. Winkel führte Hügelsheim doch noch ins Halbfinale - sein letzter guter Dienst hinter der Bande. Jetzt wirkt er nur noch als sportlicher Leiter des Gesamtvereins und spielt den Doppelpass mit Drewniak. "Für uns war wichtig, dass der Neue für Veränderung steht. Viele unserer Spieler haben damals mit mir hier 2010 angefangen. Richard Drewniak hat sowohl in Zweibrücken und Eppelheim den Umbruch eingeleitet. Er übernahm immer Underdogs und konnte ohne Druck neue Teams aufbauen. Jetzt muss man sehen, wie er mit Druck umgeht", redet Winkel nicht um den heißen Brei herum. In Hügelsheim herrscht stets Druck, denn auf dem Baden Airpark ist die Playoff-Teilnahme gerade finanziell überlebenswichtig. Auf den Neuen wartet also durchaus eine große Herausforderung. Die Vorgänger Pavol Jancovic und zuletzt eben Trenholm sind daran gescheitert. Allerdings kann der gebürtige Düsseldorfer einiges vorweisen. Zweibrücken überraschte vor Jahren positiv, Eppelheim führte er in der Vorsaison in die Finalserie, ehe man Bietigheim unterlag. So verwundert es auch nicht, dass der 45-Jährige Torwart Wagner und die Feldspieler Brenner, Ott und White aus Eppelheim mitbrachte. "Alle vier haben eine gute Eishockey-Ausbildung genossen", sagt Drewniak. Das gilt ganz besonders für den kanadischen Hünen Graham Brulotte, der schon in den sieben Testspielen auf sich aufmerksam machte. "Er schließt die Lücke von Math Fleury. Wir haben mit ihm einen guten Pick gemacht." Drewniak, der in Doppelfunktion auch als Teammanager wirkt, will den Verjüngungsprozess mit Bedacht einleiten. "Ich bin kein Freund davon, Tabularasa zu machen, es wird eher ein schleichender Prozess." Da er die Regionalliga Südwest aus dem Effeff kennt, weiß er auch um die spezifischen Probleme des kleinen mittelbadischen Standortes: "Unser Kader ist dünn. Es ist wesentlich schwieriger, gute deutsche Spieler als Ausländer zu bekommen. Da müssen wir dann nach Mannheim oder Freiburg schauen und sie mit Jobs locken." Nach seinen erfolgreichen Stationen in Zweibrücken, wo Drewniak heute noch lebt, und Eppelheim ist für ihn eines elementar wichtig: "Wenn es in der Kabine stimmt, ist die Mannschaft gleich 30 Prozent stärker. Ich habe ein gutes Gefühl hier." Einer für alle, alle für einen, der Teamgeist muss Berge versetzen, denn der neue Bandenführer prognostiziert schon vor dem ersten Bully: "Keines der Spitzenteams ist stärker geworden, die Liga aber insgesamt viel ausgeglichener." Respektable Spielerkarriere Vor seinem Trainerdasein legte Drewniak eine durchaus respektable Spielerkarriere hin. Mit fünf Jahren stand er in der legendären Arena an der Düsseldorfer Brehmstraße erstmals auf dem Eis. Im Juniorenalter spielte der Stürmer mit 19 Oberliga und später vor Einführung der DEL gar in der zweiten Liga Nord in Wolfsburg. "In der Schülerzeit spielte ich schon gegen den späteren Nationalspieler Stefan Ustorf. Ich glaube, ich war damals nicht schlechter", erinnert er sich fast ein bisschen wehmütig, welchen unterschiedlichen Verlauf Karrieren nehmen können. Ihm fällt noch was ein: "In Neuss war ich mit den Schülern dreimal deutscher Vizemeister." In Hügelsheim hat er künftig die große Chance, sein Vize-Trauma ein für allemal vergessen zu machen.

