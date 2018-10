Löw holt Null-Tore-Stürmer

"Wir haben Mark Uth schon länger beobachtet. Er ist dynamisch, schnell und strahlt immer eine gewisse Torgefahr aus. Nun wollen wir ihn gerne besser kennenlernen", sagte Löw, der in seinem 23er-Aufgebot auf ManCity-Profi Ilkay Gündogan (Oberschenkel) und Freiburgs Nils Petersen (Schulter) verzichten muss. Uth könnte als 100. Spieler unter Löw sein Debüt in der DFB-Auswahl geben. Seine derzeitige Torflaute kann er vor der Anreise zur Nationalmannschaft am Dienstag nach Berlin nur noch heute im Spiel bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf beenden.

Uths Nominierung trotz derzeitiger Formschwäche verdeutlicht Löws Offensivproblem. Mario Gomez trat nach dem Vorrunden-Aus zurück, Petersen ist verletzt, Timo Werner wurde in der Nationalmannschaft zuletzt auf der linken Seite eingesetzt, und Marco Reus sieht sich selber nicht in vorderster Front. "Ich bin kein Mittelstürmer, das hat man gesehen", sagte Reus, der bei Borussia Dortmund auf der Zehner-Position glänzt.

Im Gegensatz zum Neustart nach dem WM-Desaster holt Löw Torhüter Kevin Trapp, Sebastian Rudy und Kölns Zweitliga-Verteidiger Jonas Hector in seinen Kader für die Begegnungen in Amsterdam (13. Oktober) und drei Tage später in St. Denis gegen Weltmeister Frankreich zurück. Thilo Kehrer, Nico Schulz und Shooting Star Kai Havertz, die zuletzt im Länderspiel gegen Peru (2:1) debütierten, sind erneut dabei. Dafür verzichtet Löw auf Innenverteidiger Jonathan Tah, auch Augsburgs Philipp Max muss weiter warten.

"Im Kern vertraue ich in dieser Phase den Spielern, die wir auch schon im September zusammen hatten. Vor uns liegen zwei wichtige Spiele, die wir sehr ernst nehmen. Die Ergebnisse werden richtungweisend für das Abschneiden in unserer Nations-League-Gruppe sein. Sowohl gegen die Niederlande als auch gegen Weltmeister Frankreich geht es zudem immer auch um viel Prestige", sagte Löw. Verteidiger Matthias Ginter betonte: "Wir wollen den nächsten Schritt machen." Im Misserfolgsfall würden die Diskussionen über die Zukunft und Konsequenzen rund um die deutschen Nationalmannschaft dann garantiert neue Brisanz bekommen.

Nach dem 0:0 gegen Frankreich zum Auftakt im September in München benötigt der Weltmeister von 2014 mindestens einen Sieg, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich fürs Finalturnier 2019, der Drittplatzierte steigt in Liga B ab. Nach ihrem Treffpunkt am Dienstag trainiert die Auswahl im Amateurstadion von Hertha BSC öffentlich und will - wie nach dem WM-Debakel angekündigt - Fannähe zeigen.(dpa)