Enttäuschende Vorstellung Von Hans Falsehr Mit einer enttäuschenden Leistung gegen zunächst verunsichert wirkende Gastgeber handelte sich der KSC gestern Abend im Rostocker Ostseestadion die erste Auswärtsniederlage dieser Saison ein. Der kriselnde FC Hansa hingegen feierte nach drei Spielen ohne Sieg mit 1:0 (Halbzeit 0:0) ein Comeback. Alois Schwartz wirkte nach zuvor vier Siegen hintereinander ein bisschen angefressen nach dem Abpfiff: "Hier waren heute für uns drei Punkte mehr als drin. Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen." Marco Königs hingegen, der das Tor des Tages einleitete, sprach von einem "verdienten Sieg". Und auch Oliver Hüsing, der lange verletzte Kapitän der Hansa-Kogge fand: "Wir haben uns diesen Sieg kämpferisch verdient. Defensiv haben wir fast nicht zugelassen." Als "Arbeitssieg" bezeichnete Rostocks Trainer Pavel Dotchev die drei Punkte. "Ich habe vor dem Spiel gesagt, wir müssen das Glück zwingen. Das haben wir getan." Wie erwartet schickte KSC-Trainer Alois Schwartz im Ostseestadion seine zuletzt erfolgreiche Startelf aufs Feld. Die verbuchte bereits in der zweiten Minute eine Tormöglichkeit, als Marc Lorenz einen Freistoß von rechts auf den Rostocker Querbalken schlenzte. Auch die zweite interessante Torraumszene ging auf das Konto der Gäste. Nach einem Ballgewinn von Marvin Pourié konnte Anton Fink aus spitzem Winkel von rechts aber Ioannis Gelios im Tor der Platzherren nicht überwinden (19.). Ansonsten hatten die Hanseaten ihre Gästeangreifer im Griff und spielten selbst nach vorne - und das zumindest im Ansatz nicht ungefährlich. Vor allem der Karlsruher Rechtsverteidiger Marco Thiede hatte große Probleme mit Rostocks Linksaußen Merveille Biankadi. Drei Freistöße und zwei Eckbälle des KSC verpufften in Halbzeit eins ohne zählbaren Erfolg. "Wir kontrollieren das Spiel", fasste Dimitrios Moutas, der Co-Trainer des Tabellenzweiten, die ersten 45 Minuten zusammen. "Zu einem Tor fehlen nur Nuancen." Kurz nach der Pause unterlief den Wildparkprofis ein entscheidendes Eigentor: Biankadi setzte Marco Königs in Szene und dessen Flachschuss von rechts spitzelte Damian Roßbach unhaltbar für Benjamin Uphoff ins eigene Netz (51.). Der KSC wirkte geschockt und gewährte Biankadi einen Freischuss aus 17 Metern, der eigentlich hätte sitzen müssen - aber über das Tor flog (53.). Auch in der 58. Minute lag das 2:0 für die Hausherren in der Luft. Aber die Hanseaten verballerten in einer Szene und innerhalb von drei Sekunden drei Möglichkeiten, um die Partie zumindest vorzuentscheiden. Kurz darauf vergab zwar Anton Fink auf Vorarbeit von Marvin Wanitzek die Möglichkeit zum 1:1 (60.), aber Rostock ließ nicht locker, als Nico Rieble nach einer Ecke mit dem Kopf traf, erkannte Schiedsrichter Franz Bokop das Tor zum Glück für den KSC wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht an (67.). In der Schlussphase der Partei entwickelten die Gäste zwar ein Übergewicht - zwingend wurde die Schwartz-Truppe aber nicht mehr, einen Freistoß von der Strafraumgrenze setzte Lorenz über das Tor (90.). Hansa Rostock: Gelios - Ofosu-Ayeh, Hüsing, Riedel, Rieble - Breier, Bülow, Wannenwetsch, Biankadi (90.+2 Hilßner) - Königs (88. Evseev), Soukou (80. Hildebrandt). Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Choi (74. M. Röser), Stiefler (82. Saliou Sané), Wanitzek, Lorenz - A. Fink, Pourie. Schiedsrichter: Franz Bokop (Vechta) - Zuschauer: 13000 - Tor: 1:0 Roßbach (51., Eigentor).

