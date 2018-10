Neuen Lieblingsgegner gefunden

Eine harte Nuss war es, die die SG Steinbach/Kappelwindeck gestern Nachmittag in der Halle der Sportschule Steinbach zu knacken hatte, denn die Bundesliga-Reserve der SG Bietigheim leistete bis zur letzten Sekunde erbitterten Widerstand. Am Ende setzte sich der Drittliga-Aufsteiger knapp, aber verdient mit 29:27 (13:10) gegen den letztjährigen Vizemeister durch und feierte den zweiten Erfolg in der neuen Umgebung.

Den ersten Sieg hatte die Rebland-SG vor drei Wochen in Bietigheim gelandet. Doch mit dieser Mannschaft hatte das gestrige Team nur noch wenig gemeinsam, denn in Steinbach wollte man etwas holen. Deshalb wurde die neunfache Torschützin Kim Braun direkt vom Champions-League-Spiel der Bietigheimer im norwegischen Kristiansand in die Reserve beordert, kam erst in der Nacht zum Sonntag zu Hause an. "Jetzt bin ich richtig platt", gestand sie nach der Partie erschöpft ein.

Doch auch sie konnte die Niederlage ihrer Mannschaft nicht verhindern, denn die kampfstarken Rebländerinnen zeigten den größeren Willen. "Wir haben uns in der Abwehr gesteigert und im Vergleich zur Vorwoche nur noch die Hälfte an Fehlern gemacht", lautete das Fazit von Trainer Kevin Bauer. Und Arnold Manz als sportlicher Leiter fügte strahlend hinzu: "Wir haben uns gegen gute Qualität durchgesetzt. Bietigheim ist schließlich keine Laufkundschaft."

Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, ehe die Punkte unter Dach und Fach waren. Die Rebland-SG erwischte zwar den besseren Start, führte mit 10:8 und 12:7, doch weiter konnten sich die Gastgeberinnen nicht absetzen. Das lag einerseits an der guten Torhüterin Arno Joelle, die mit starken Paraden überzeugte, und an Fehlern der Steinbacherinnen, die die Gäste konsequent nutzten. Nur gut, dass sich auch SG-Keeperin Miriam Federau von ihrer besten Seite zeigte.

Mit 13:10 wurden die Seiten gewechselt und der Aufsteiger erhöhte durch einen Siebenmeter von Simone Falk auf 14:10. Fehlwürfe und unnötige Ballverluste brachten Bietigheim nun in Vorteil - innerhalb von fünf Minuten stand es 14:15 (35.). Doch das Bauer-Team fing sich wieder, konnte sich nach dem 19:16 durch die erneut starke Stephi Elies (39.) aber nicht weiter absetzen.

Immer wieder hielt Torhüterin Joelle ihr Team im Spiel, traf Katharina Bok mit traumwandlerischer Sicherheit vom Siebenmeterpunkt (neun von neun) und setzte sich Bundesligaspielerin Braun durch.

Wichtig war in dieser Situation, dass Kevin Bauer Optionen hatte. Bestes Beispiel: Munja Kotzian, die zum 25:24 (55.) und 27:25 (58.) erfolgreich war. Zwar verkürzte Bok noch einmal per Siebenmeter auf 27:26 (59.), doch Simone Falk zeigte sich trotz Trainingsrückstands (Meisterprüfung) nervenstark und sorgte per Siebenmeter für die endgültige Entscheidung. Zum Endstand von 29:27 netzte Sarina Müller ein.

SG Steinbach/Kappelwindeck: Federau, Wunsch, Blandl - Hodapp 1, Quist 2, Droll 1, Manz 3, Aliu 7, Falk 4/4, Hildebrand, Daul, Kotzian 2, Gerspach 1, Müller 1, Keller 2, Elies 5.

SG Bietigheim II: Joelle, Kümmerlen - Braun 9, Karpf, Fröhlich 1, Hege, Walz, Aurenz, Becker, Alina Kynast 3, Bok 11/9, Bertsch, Effinger.

Schiedsrichter: Sven Hanker, Christoph Klimmesch (Wiesbaden) - Zuschauer 350 - Zeitstrafen: 3/0 - Beste Spielerinnen: Elies, Aliu - Joelle, Braun.