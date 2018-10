Acht Spieler reichen MuKu zum Sieg

SG Muggensturm/K. II -

TS Ottersweier II 33:22.

Obwohl die SG mit nur acht Feldspielern angetreten war, gab es von Anfang an keinen Zweifel, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Die Gäste aus Ottersweier wurden von Beginn an in die Defensive gedrückt. Beim 6:5 (11.) verkürzte der Gast zwar noch einmal, doch fünf Minuten später stand es 10:5. Dieser Vorsprung wurde bis zur Halbzeit vergrößert (19:12). Vor allem Mathis Niethammer drückte in der ersten Hälfte mit sieben Toren dem Spiel seinen Stempel auf. Nach der Pause drückte MuKu weiter auf die Tube (33:17/54.) und ließ erst gegen Ende Ergebniskosmetik zu.

Tore für MuKu: Niethammer 7, Josenhans 6, Ziegler, Lehmann je 5, Haller 4, P. Freyer 3, M. Freyer 2, Dzierzawski 1 - für TSO: Holden 5, Seiler 5/2, Rohe 4, Krumpolt, Huber, Röll je 2, Burger, Huck je 1.

SG Steinbach/K. II -

SG Freudenstadt/B. 40:39.

Tag der offenen Tür in der Sportschule in Steinbach: Schon zur Halbzeit schenkte die Rebland-SG ihren Gästen 22-mal ein. Beim 9:6 (16.) war man erstmals drei Tore weg. Danach zogen die Hausherren auf 20:13 (27.) davon - in die Kabinen ging es mit 22:17. Im zweiten Abschnitt betrug der Abstand mal drei (29:26) und dann wieder sieben Tore (35:28). Dennoch wurde es nochmals richtig eng: Bis auf 37:36 kämpften sich die Schwarzwälder heran, ehe die Gastgeber den Knopf dran machten (40:37).

Tore für SGSK: Materna 10, J. Höll 7/3, Misetic 6, Seebacher 5, Kern, C. Höll je 3, Schreiber, Gartner, Oser je 2 - für SGF: H. Benzing, Käser je 8, Frank, Waller je 5, Bauer 4/2, Sättler, Schwab, Baur, Harastko je 2, Gubler 1.

ASV Ottenhöfen II -

HSG Murg 23:28.

Defensiv stand die immer noch stark dezimierte HSG gegen die häufig harmlos agierenden Gastgeber vor allem in der ersten Hälfte gut. In der Offensive taten sich die Murgtäler allerdings schwer, so dass sie sich bis zur Pause nicht entscheidend absetzen konnten (8:11). Nach dem Seitenwechsel kam der ASV auf (16:15/41.) heran, die HSG bewahrte aber die Ruhe und ließ dann nichts mehr anbrennen.

Tore für ASV: Blust, T. Huber je 5, Bohnert, Harter, C. Schmälzle je 3, J. Schmälzle 2, Fischer, Bühler je 1 - für HSG: Grässel 12/2, Merkel 5, M. Gerstner 4, Unger 3, C. Krämer 2, Karcher, Spissinger je 1.

TuS Memprechtshofen -

HSG Hardt II 27:23.

Zweiter Sieg im zweiten Spiel, den sich der TuS mit einer kämpferischen Leistung nach der Pause sicherte. Dabei gerieten die Hausherren im zweiten Durchgang (Halbzeit 12:12) zunächst ins Hintertreffen (13:15), ehe man beim 16:16 (37.) wieder ausglich. In der Folge legten die "Römer" immer wieder ein Tor vor (22:21/48.), bevor ein Zwischenspurt zum 26:22 (56.) die Partie entschied.

Tore für TuS: Geibel 10/4, Urban 5, Schneider 4, Clemens 3, Lacker 2, Agné, Böttcher, Trinkaus je 1 - für Hardt: Berndt 11/6, Schumacher, Hofmann je 3, Schmidle, Volz, Korsch, Dürrschnabel, Hettel, Wild je 1.

SG Steinbach/K. III -

TuS Helmlingen II 21:31.

Die stark geschwächte Truppe der SG versuchte ihr Bestmögliches, dagegenzuhalten. Dies gelang bis zum 8:9 (17.) sehr ordentlich, danach hatte der Aufsteiger gegen die schnellen Gäste immer mehr das Nachsehen (Halbzeit 11:15). Nach Wiederbeginn fanden die Einheimischen nur schwer ins Spiel zurück. Aufgrund vieler nicht verwerteter Torwürfe und häufiger Fehlpässe fiel die Niederlage letztlich auch noch deutlich aus. Tore für SGSK: Huber 4, Ehm, A. Schmitt, Braun je 3, Herrmann, Herberg je 2, Pfetzer, Himmel, Denz, Rumpf je 1 - für TuS: Fritz 5/1, Lasch 5/3, Reichenberger 4, Bertsch, Kempf, Ratey, Weber je 3, Fritz, Karch je 2, Graf 1.

In der Frauen-Bezirksklasse fügte der TuS Helmlingen den Panthers Gaggenau mit 23:19 eine Niederlage zu und wahrte seine weiße Weste. (mabu)