Nicht einkalkuliert

Nicht unbedingt einkalkulierte Dämpfer mussten die beidenaus der Region einstecken. Sowohl Regionalliga-Absteiger TV Kappelrodeck als auch die Jung-Bisons aus Bühl kassierten eine 2:3-Niederlage und holten somit lediglich einen Punkt.

Vor allem von Kappelrodeck durfte ein Sieg als Gast der KIT-Volleyballer einkalkuliert werden, zumal KIT-Trainer Alexander Sartisson lediglich einen Auswechselspieler auf der Bank hatte und sich vor dem Spiel noch über die mangelhafte Vorbereitung seines Teams beklagt hatte. Doch nach einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung fehlten den Achertälern die Ideen und das letzte Quäntchen Glück, so dass am Ende die knappe 2:3 (21:25, 25:20, 25:23, 21:25, 13:15)-Niederlage konstatiert werden musste. Noch unnötiger war die Niederlage des TV Bühl II, der die neu formierte Mannschaft des Drittligaabsteigers Radolfzell zu Gast hatte. Nach einer 2:0-Führung ließ sich die diesmal von Frank Forcher betreute Mannschaft noch die Butter vom Brot nehmen und unterlag einem gänzlich ohne Auswechselspieler aber mit viel Kampfgeist angereisten Gegner mit 2:3 (25:20, 25:21, 19:25, 23:25, 9:15).

Durchwachsen in die neue Verbandsliga-Saison sind die Männer der TG Ötigheim gestartet. Gegen den Vizemeister der Vorsaison, die VSG Mannheim, fehlte den von Trainer Christian Nitschke betreuten Telldörflern der letzte Biss, so dass eine deutliche 0:3 (19:25, 19:25, 18:25)-Niederlage hingenommen werden musste. Deutlich besser sah es dann gegen Sinsheim/Helmstadt aus, das mit 3:0 (25:16, 25:22, 25:18) in die Schranken gewiesen wurde.

Auf Anhieb in der neuen Liga angekommen sind die Ötigheimer Frauen. Der Landesliga-Aufsteiger durfte dank konzentrierter Leistung einen unerwartet deutlichen 3:0 (25:20, 25:21, 25:16)-Sieg gegen die Volleyballerinnen des KIT feiern. Trotz großen Einsatzes musste man sich anschließend zwar gegen Titelfavorit Bretten mit 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 22:25) geschlagen geben, doch vor allem im zweiten Satz zeigte sich, dass Ötigheim vor dem weiteren Saisonverlauf nicht bange sein muss. Nach einem 2:13-Rückstand drehte das von Monika Precechtel betreute Team mächtig auf und schaffte den Satzausgleich. Danach fehlte dann aber auch etwas die Kraft, um den Favoriten so richtig ärgern zu können.

Unter keinem so guten Stern stand der Ligaauftakt von Aufsteiger Bühl III in der Männer-Landesliga. Die ohne Betreuer und zudem in Minimalbesetzung angereiste junge Bühler Mannschaft musste sich der gut aufgelegten Zweitvertretung der VSG Ettlingen/Rüppurr deutlich mit 0:3 (19:25, 23:25, 16:25) geschlagen geben. Lediglich im zweiten Satz sah es für Bühl besser aus, doch als selbst eine 12:5-Führung nicht ins Ziel gerettet werden konnte, war die Partie vorzeitig gelaufen. (win)