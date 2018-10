300 Punkte mehr als der Zweite

In Bad Krozingen beherrschten die Mädchen U18 des TV Bühl ihre Altersklasse souverän. Einem Doppelsieg in der Einzelwertung folgte auch der Titel in der Mannschaftswertung. Christine Vollmer feierte nach zehn Kilometern und glatten 40:00 Minuten einen souveränen Sieg und holte sich den Landesmeistertitel.

Dahinter folgte als Vizemeisterin ihre Zwillingsschwester Jasmin in 40:54 Minuten und sorgte für einen Doppelerfolg des TV Bühl. Vivien Schäfer als Sechste in 46:15 Minuten vervollständigte das Team, das sich in der Mannschaftswertung in 2:07:10 Stunden vor dem LAC Freiburg (2:20:11) souverän durchsetzen konnte.

Bei den Süddeutschen Senioren-Mehrkampfmeisterschaften im rheinhessischen Nieder-Olm holte sich der einzige Kreisvertreter, Joachim Weber vom Rastatter TV, den Meistertitel im Fünfkampf der Männer M60. Er hatte vor allem seine Stärken auf den Laufstrecken: 5:45,60 Minuten über 1500 Meter und 30,04 Sekunden über 200 Meter brachten ihm mit großem Abstand die meisten Punkte.

Doch auch mit den 4,30 Metern im Weitsprung konnte er zufrieden sein. Boden verlor er wie erwartet beim Speerwurf (22,04 Meter) und beim Diskuswurf (20,39). Doch die Konkurrenz hatte beim abschließenden 1500-Meter-Lauf nichts entgegen zu setzen und musste den RTV'ler uneinholbar ziehen lassen. Am Ende standen 2536 Zähler auf seinem Konto, über 300 Punkte mehr als der Zweitplatz- ierte. (rawo)