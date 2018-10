Spannung pur in den Playoffs

Der MSC Taifun Mörsch hat in einem spannenden Spiel am vergangenen Samstag gegen den MSC Ubstadt-Weiher vorgelegt. Mit 9:6 gewann der Rekordmeister das heiße Duell - vor allem durch vier Tore von Patrick Palach im letzten Viertel, der damit die Partie drehte. Nun geht es am kommenden Samstag um 17 Uhr ins Rückspiel in der Motoball-Arena in Ubstadt-Weiher. Für Palach ist das Spiel nach dem Hinspielerfolg natürlich kein Selbstläufer: "Wir müssen noch einmal so eine Leistung abrufen. Drei Tore sind im Motoball natürlich kein zu großes Polster. Darum müssen wir noch einmal genau so fokussiert in dieses Spiel gehen und auf Sieg spielen."

Beim MSC Ubstadt-Weiher war nach der Niederlage nur kurz Katerstimmung. Der Blick ging bei Sportleiter Uwe Maurer schnell wieder nach vorne: "Natürlich war die Niederlage unnötig. Wir werden aber noch einmal alles geben, um doch noch den Sprung ins Finale zu schaffen. Im Motoball ist alles möglich."

Am Sonntagnachmittag empfängt der MSC Puma Kuppenheim um 15 Uhr den MSC Comet Durmersheim. Nach der 4:5-Hinspielniederlage beim Altmeister, will sich der Titelverteidiger aus Kuppenheim im Rückspiel von einer anderen Seite zeigen. In Durmersheim verlor der MSC Puma verdient, da der MSC Comet mit Kampf und großem Einsatz dagegenhielt und am Ende das richtige Mittel gegen den großen Favoriten fand. Puma-Trainer Holger Witzenbach sprach vor dem Hinspiel von "einer Partie auf Augenhöhe". Ob dies auch für das Rückspiel gilt, bleibt abzuwarten, vor allem wie der MSC Comet auf dem eher ungewohnten Asphaltplatz zu Recht kommt. Trotzdem wird die junge Durmersheimer Mannschaft auch im Stadion an der Eichetstraße alles versuchen, um das Wunder möglich zu machen.

Die Playoff-Halbfinal-Rückspiele im Überblick:

Samstag, 17 Uhr:

MSC Ubstadt-Weiher - MSC Taifun Mörsch

Sonntag, 14.10., 15 Uhr:

MSC Puma Kuppenheim - MSC Comet Durmersheim. (tm)