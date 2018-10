Löw plant mit Boateng

Deshalb sei der Trainerstab froh, dass es im DFB-Team eine Achse mit Mats Hummels, Jérôme Boateng, Thomas Müller und dem Ex-Münchner Toni Kroos gebe. Im Training habe der siebenköpfige Bayern-Block bewiesen, dass er intensiv und mit Freude dabei sei, berichtete der Co-Trainer. "Sie sind Profis genug, dass sie wissen, am Ende zählt nur die Leistung auf dem Platz", betonte Sorg. Er geht auch fest von Boatengs Einsatz am Samstag in Amsterdam aus. Der Abwehrspieler habe nach einer Pause wegen eines Infekts den Wiedereinstieg ins Training gut überstanden.

"Die Blutwerte sind gut. Er hat alles mitgemacht. Ich gehe davon aus, dass alles bis zum Wochenende passen wird", berichtete Sorg. Auch Boatengs Bayern-Kollegen Manuel Neuer, Hummels, Müller und Joshua Kimmich werden in der Startelf erwartet. "Es sind Topspieler. Das hat auch die Tatsache gezeigt, dass sie nach der WM einen sehr guten Start bei Bayern hatten. Es ist unglaublich wichtig, dass wir so eine Achse haben", erklärte Sorg: "Ich bin fest überzeugt, dass wir die Spieler dahin bringen, dass sie eine gewisse Leichtigkeit haben. Die ist auch uns zuletzt verloren gegangen. Sie sind absolut gewillt, am Wochenende ein gutes Spiel zu machen."

Beim Training gestern war auch der kurzfristig nachnominierte Serge Gnabry dabei. Der 23 Jahre Offensivspieler ersetzt seinen angeschlagenen Bayern-Kollegen Leon Goretzka (Muskelverhärtung). Für den Frankfurter Kevin Trapp (muskuläre Probleme) rückte Bernd Leno vom FC Arsenal in das 21-köpfige Aufgebot. Löws Auswahl bereitet sich noch bis morgen Vormittag in der Hauptstadt auf die beiden Auswärtspartien gegen Holland und Weltmeister Frankreich vor. Dann fliegt der DFB-Tross von Berlin nach Amsterdam.

Im Training unternimmt derweil Joachim Löw alles, um ein Problem zu beheben, das die deutsche Nationalelf nicht erst seit der völlig verkorksten WM verfolgt: Die Torarmut der Abteilung Attacke um Thomas Müller und Timo Werner. Die Offensive hat Leichtigkeit und Tempo verloren, die Torquote ist rapide gesunken. Und das könnte Löws Auswahl nur wenige Monate nach dem Vorrunden-Aus in Russland bei der Nations-League-Premiere in die europäische Zweitklassigkeit stürzen. Oliver Bierhoff, als Spieler selbst DFB-Torjäger, spricht das drohende Unheil unverhohlen an. "Der sportliche Anreiz ist da. Man will nicht absteigen", sagte der Teammanager. Platz zwei in der Dreiergruppe mit Favorit Frankreich ist das Minimalziel.

Torarmut: Zehn Treffer in elf Länderspielen

In der WM-Qualifikation schossen Müller und Kollegen noch Tore am Fließband: 43 waren es in zehn Partien, Schnitt 4,3. Dann brach die Quote ein: In elf Länderspielen seitdem fielen nur noch zehn Treffer, gleich fünfmal stand vorne sogar die Null. Neben Julian Brandt (22) gilt Leroy Sané als verheißungsvolle Option. Der 23-jährige Außenstürmer bringt eigentlich alles mit: Er ist pfeilschnell, spielt bei Manchester City auf höchstem Niveau - aber in der Nationalmannschaft zündet er nicht. "Ich hoffe, in den nächsten Spielen kriege ich meine Einsatzzeiten. Dann will ich mich zeigen", sagte er.

Die Ausbootung vor der WM stachelt ihn an. "Na klar war ich enttäuscht, dass ich nicht dabei war. Aber ich habe dazugelernt, bin noch motivierter. Es hat mit mir am Anfang nicht so gut funktioniert hier. Ich arbeite daran, dass ich taktisch besser reinpasse. Ich versuche, mich zu verbessern, damit der Jogi beim nächsten Mal keine Möglichkeit hat, mich nicht zu nominieren", sagt Sané.(dpa)