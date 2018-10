In der Liga angekommen

Die Bundesliga-Reserve aus Bietigheim zweimal binnen weniger Wochen besiegt und vor allem sich nach der desolaten Leistung gegen Möglingen "toll zurückgemeldet", wie es der sportliche Leiter Arnold Manz formuliert. Die SG Steinbach/Kappelwindeck scheint in der dritten Handball-Liga der Frauen angekommen zu sein. Mehr Aufschluss darüber kann das kommende Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die HSG Würm-Mitte geben.

Auch der Einsatz von Bundesligaspielerin Kim Braun nutzte der SG BBM Bietigheim II nichts. Die Spielerinnen der Rebland-SG wollten das Spiel in Möglingen unbedingt vergessen machen und zeigten den Fans und ihrem Trainer Kevin Bauer, dass dieser Auftritt offensichtlich nur ein Ausrutscher war. Somit ist der Auftakt in der neuen Liga mit 4:4 Punkten durchaus gelungen. "Hätten wir das besagte Spiel nicht so in den Sand gesetzt, wäre es ein perfekter Start", so Manz, "wir sind aber keineswegs unzufrieden."

Mit der HSG Würm-Mitte kommt jetzt ein Mitaufsteiger an die Sportschule in Steinbach. "Dieses Spiel vor heimischer Kulisse wollen wir natürlich erfolgreich gestalten - auch in Anbetracht dessen, dass danach die Topmannschaften der Liga auf uns warten", sagt der sportliche Leiter. Den Gegner haben er und Coach Bauer genauestens studiert. Per Videoanalyse wurden die Stärken und Schwächen des Liganeulings analysiert. "Wir werden die Mannschaft gut auf diesen Gegner einstellen", versichert Manz.

Der breite Kader lässt die SG selbstbewusst in diese Partie gehen. Am vergangenen Wochenende kamen zum Beispiel alle drei Torhüterinnen zum Einsatz und machten allesamt ihre Sache gut, wie der erfahrene Handball-Lehrer Manz den Torsteherinnen bescheinigt. Auch sonst ist die Bank gut besetzt. "Da kommt es schon mal vor, dass die eine oder andere Spielerin länger draußen sitzt, als sie es gewohnt ist", erklärt Manz. Solange der Erfolg da ist, wird das auch akzeptiert. Die Verantwortlichen bauen darauf, dass sich die Spielerinnen in den Dienst der Mannschaft stellen, auch wenn das "das Handling manchmal schwermacht", wie sie betonen.

Die Woche über stand Bauer erneut aber ein lediglich dezimierter Kader im Training zur Verfügung. Viele Studentinnen leben nicht gerade im näheren Umfeld zur Sportschule, was "einige Sondereinheiten notwendig macht", sagt Manz. Erfreut zeigte er sich über den ersten Auftritt von Verena Keller in der dritten Liga, die nach ihrem Nasenbeinbruch einen gelungenen Einstand feierte - und den sie am Sonntag gegen Würm bestätigen möchte.